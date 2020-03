Knaldet for sprut og våben

Jon Jones er et monster i UFC-oktagonen.

Amerikaneren er dobbelt regerende verdensmester i letsværvægt, men udenfor kamparenaen er han noget af en bad boy.

Tidligere torsdag blev Jones således anholdt i New Mexico og sigtet for både spritkørsel og ulovlig brug af et skydevåben. Det skriver TMZ Sports.

Ifølge mediet blev politiet i Albuquerque tilkaldt, da der blev affyret skud kloken et om natten, og da de nåede frem sad superstjernen i en bil med motoren tændt.

Efterfølgende afviste Jon Jones at have affyret et våben, men betjentene på stedet konstaterede, at han virkede påvirket og lugtede af alkohol. Derfor blev han bedt om tage en alkoholtest, og den dumpede han med et brag.

Efterfølgende blev der fundet en pistol og en halvtom flaske tequila bag et af bilens sæder.

Jon Jones er nu løsladt mod kaution, og skal i retten 9. april.

Tidligere har Jones været i retten flere gange. Senest, da han sidste år fik en betinget dom, efter at han angiveligt havde både slået og taget kvælertag på en værtinde, som han også forsøgte at kysse.

Han har også haft problemer med stoffer udenfor oktagonen, ligesom han har afsonet dopingkarantæne i UFC

