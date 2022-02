Kommentatorer i chok: Uhyggelig knockout

2022's bedste UFC-knockout kan allerede være fundet. Se klippet her

- Ooooh, my gooood, lød det fra de amerikanske kommentatorer, da lyset blev slukket for Johnny Walker på dramatisk vis.

Reaktion fra kommentatorerne var så voldsom, at tv-produktionen var nødt til at vise dem, da de så den vilde knockout, som Jamahal Hill havde stået for ved nattens UFC-stævne.

Det afsluttende slag blev sat ind blot to minutter inde i første runde, og omtales allerede som en kandidat til at blive årets knockout.

- Den landede rent. Og jeg havde et slag mere i mig lige bagefter. Det var godt, lød det efterfølgende fra Hill.

Han er nu på ni sejre og et nederlag og på vej allerede på vej mod stjernehimlen i letsværvægtsklassen.

- Jeg ville bare vise, hvad jeg kan. Stop med at tvivle og tro på mig i stedet.

- Jeg er klar til at gå efter titlen. Vi må se. Jeg må tale med topcheferne og se på, hvad der giver mening.

Den næste storkamp i vægtklassen er dog planlagt, for 7. maj tørner Jiri Prochazka sammen med mesteren Glover Teixeira, så Hill må vente på at få sin helt store dyst.