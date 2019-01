Legende mod verdensstjerne: Kæmpe brag venter

Med sine 42 år er russiske Fedor Emelianenko en vaskeægte MMA-legende, og søndag skal endnu en gang i buret, når han skal krydse klinger med amerikaneren Ryan Bader, der er en af de allerstørste stjerner i forbundet Bellator.

Bellator er verdens næststørste MMA-forbund, kun overgået af de ypper-populære UFC, der styres af Dana White.

Emelianenko og Bader mødes i sidstnævntes hjemland i Hollywood, Californien.

Kæmperne skal slås om det ledige sværvægtsmesterskab i Bellator-ligaen. Går 35-årige Bader hen og vinder i oktagonen, kan han samtidig skrive historie, da han dermed bliver den første indehaver af et bælte i både letsværvægt og sværvægt i Bellator.

Ryan Bader (i baggrunden) er favorit. Foto: PR

Tung kæmpe

Selvom Baders modstander, Emelianenko på 110 kilo, har rundet 42 år, er han ikke til at kimse af. Han dominerede sporten, inden han tilbage i 2012 trak sig tilbage.

Men nu er 'The Last Emperor' tilbage med to Bellator-sejrer i bagagen og klar til en af de største kampe, han endnu har kæmpet.

Bader, der vundet 25 og tabte fem kampe, tilskrives favoritrollen, inden slaget skal slås. For Emelianenko, der har vundet 38 og tabt fem, vurderes det til at være et alt eller intet opgør.

Vinder han, er han den ubestridt stærkeste Bellator-kriger lige nu. Taber han derimod, er han færdig. For altid.

Facts om Bellator 7 facts om Bellator Bellator blev grundlagt i 2008 og er en af verdens største MMA-ligaer med flere af de bedste kæmpere i verden under sig

Ordet Bellator betyder kriger på latin

Der findes syv forskellige vægtklasser under Bellator - fra Bantamvægt til Sværvægt

Ligaen ledes af den ikoniske kamp-promotor Scott Coker

Bellator afholder kampe og stævner i de største byer over hele verden, og mere end en milliard mennesker kan se kampene på tv i mere end 160 lande

I Danmark kan Bellator ses på Paramount Network, der når ud til 80 procent af danske hustande med tv

Bellator er baseret i Hollywood, Californien og ejes af underholdningsgiganten Viacom Vis mere Luk

