Legendens nøgenbillede deler vandene

Gina Carano var en af de første store kvindelige MMA-kæmpere, men i dag har karrieren taget fart på skuespilsfronten.

Og er det så nødvendigt at smide kludene? Det spørgsmål er til debat, efter Carano valgte at gøre netop det.

Det er væltet ind med komplimenter, der betegner hende som 'smuk', 'en dronning', 'lækreste kvindelige fighter' og at 'hun nok har ødelagt internettet'.

Men der er også brugere, der går mere til hende. Der bliver blandt andet skrevet 'skam dig', og UFC-kæmperen Renzo Gracie går så langt som at sige, at hun burde genoverveje sin deling af billedet.

- Tag noget tøj på. Du behøver ikke at gøre det. Du er en af de smukkeste kvinder, jeg nogensinde har set, skriver han.

- Det gør dig unik. Der er ingen grund til de sex-billeder, lyder det videre.

I opslaget, der senere blev fjernet, citerer Carano den afdøde musiker Prince:

'Jeg synes, at frihed er sexet. Jeg synes, det er så sexet, at jeg ikke kan forklare det for dig. Man vågner hver dag og føler, at man kan gøre alt, man har lyst til.'

Carano blev slået af Cris Santos i den på det idspunkt største kamp mellem to kvindelige MMA-fightere. Foto: Jeff Chiu

Før skuespillet tog over med roller i film som Fast and The Furious, Deadpool og den nye Star Wars-serie 'The Mandalorian' var hun en af MMA-sportens første kvindelige profiler, idet hun i 2009 sammen med Cris Cyborg var øverst på plakaten til et stort MMA-stævne.

Hun tabte godt nok opgøret, hvilket blev hendes eneste i profkarrieren, og det afsluttede den del af hendes liv.

