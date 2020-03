Lønnen afsløret: Mark O. scorede kassen i Las Vegas

Mark O. Madsen kæmpede lørdag nat sin største kamp i UFC-regi, da han for første gang nogensinde var i aktion i Las Vegas. Det skete ved UFC 248 i T-Mobile Arena.

Han vandt opgøret over amerikanske Austin Hubbard med dommerstemmerne 2-1, omend han pådrog sig en brækket kæbe i 2. runde. Det har imidlertid været svien og smerten værd. I både sportslig og økonomisk forstand.

For i kølvandet på sejren har Nevada State Athletic Comission offentliggjort, hvor meget Mark O. Madsen tjente på sin største udfordring hidtil. Det skriver amerikanske mmafighting.

66.000 dollars eller 447.709,55 danske kroner.

Mark O. Madsen fik altså 33.000 dollars for at deltage i kampen, og 33.000 dollars i bonus for at vinde fighten.

Til sammenligning får hans modstander Austin Hubbard kun 12.000 dollars.

Med til historien hører, at begge deltagere kan kan have fået mere for at kæmpe ved UFC 248.

Tallene, der er blevet offentliggjort, er således udelukkende bygget på deltagelse- og sejrsbonus. Der kan være sponsorater samt yderligere UFC-bonusser og pay-per-view betaling.

Sikkert er det, at den tidligere olympiske bryder har taget et skridt op på indtjeningslisten i forhold til sin første kamp i UFC.

Her fik Madsen 23.500 dollars for at besejre italienske Danilo Belluardo på hjemmebanen i Royal Arena.

Mark O. Madsen kunne lørdag nat løfte armene og glæde sig over endnu en sejr i oktagonen. Foto: Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

UFC 248's hovedkamp stod mellem Israel Adesanya og Yoel Romero.

Kampen blev i den grad en fuser, hvilket tilskuerne i T-Mobile Arena ikke var sene til at fortælle de to kæmpere, der blev overdænget med buh-råb, da fighten endte.

Men det er begge kæmpere nok ligeglade med.

Israel Adesanya, der vandt opgøret, kan nemlig hæve 500.000 dollars oven på sin sejr.

Yoel Romero, der som 42-årig nok ikke kan regne med flere store titelkampe, kan også være fint tilfreds i økonomisk forstand. Oven på det triste nederlag kan han trøste sig med en overførsel på 350.000 dollars.

