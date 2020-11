Mark O-chok: Sætter karrieren på standby

Så sent som i mandags fik MMA-kæmperen (Mixed Martial Arts) Mark O. Madsen tilbudt en kamp i Las Vegas 23. januar på sportens ypperste niveau, Ultimate Fighting Championship (UFC). Ved et stævne, der endda har den irske stjerne Conor McGregors comeback på plakaten.

Men OL-medaljevinderen fra 2016 var nødt til at takke nej.

Hans hustru, Maria, fik for få uger siden stillet diagnosen multipel sclerose, og det har fået Mark O. Madsen til at sætte karrieren på pause på ubestemt tid.

- Vi har taget en fælles beslutning om, at jeg holder pause fra MMA. I første omgang skal vi sammen med læger finde ud af, hvordan sygdommen og symptomerne skal behandles.

- Vi skal i fællesskab bruge tid på at håndtere familiens nye situation. Men lige nu kender vi intet til perspektiverne, siger Mark O. Madsen.

Han vandt en række VM-sølvmedaljer i brydning og hentede en medalje af samme karat ved OL i Rio 2016. Da han to år senere valgte at satse hårdt på en MMA-karriere, var det et familieforetagende. Hans hustru sagde sit job som lærer op for at blive en del af projektet som blandt andet promotor.

Det har været en stor succes. Mark O. Madsen har vundet alle sine ti kampe og sparkede døren ind til UFC i Las Vegas, og tidligere i år var det planen, at familien ville bosætte sig i spillebyen, men det satte coronapandemien i første omgang en stopper for.

- Jeg bliver tilbudt meget interessante kampe, og når jeg som i mandags bliver tilbudt en kamp ved samme stævne Conor McGregor, gibber det lige så meget i Maria som i mig selv, så det er en underlig situation at stå i, siger Mark O. Madsen.

Fru Maria er ramt af sklerose. Foto: Ritzau Scanpix

Sclerose-sygdommen kan ikke helbredes, men håbet er, at symptomerne kan behandles, så Mark O. Madsen igen kan hellige sig kampsporten.

- Jeg håber at kunne vende tilbage på fuld tryk, men jeg skal kunne gå kompromisløst ind i det med 100 procent, for det er på den måde, jeg har kunnet etablere mig hurtigt hos det stærkeste forbund.

Men et comeback skal være med hustruen Maria ved siden som en del af holdet.

- Vi startede dette sammen som mand og hustru, så vi kommer også til at afslutte det sammen. Det er et familieprojekt, siger Mark O. Madsen.

Han var senest i aktion i begyndelsen af marts. Kort før coronapandemien lagde verden ned, besejrede han Austin Hubbard ved et UFC-stævne i Las Vegas.

