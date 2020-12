Mark O. afslører: 'Det kunne have kostet mig karrieren'

På sin seneste træningstur til USA fik den danske MMA-kæmper Mark O. Madsen en ubehagelig oplevelse af, hvordan det også kan være at besøge det store land på den anden side af Atlanterhavet.

Det fortæller han i den seneste version af SpilXpertens podcast, som du kan høre her.

- Vi mødtes ti MMA-kæmpere ude i ørkenen, og det var meningen, det bare skulle være en stille og rolig løbetur. Undervejs bliver den bygget lidt op, og flokken bliver delt i to. Vi når at løbe langt ud i ørkenen og ender med at finde sammen igen, men er faktisk faret vild, fordi det er gået over stok og sten, fortæller han.

Flokken forsøger at finde tilbage, men bliver så stoppet af en mand, der spørger, hvad de laver.

- Så kommer der en park ranger (en betjent, red.), og han hidser sig rimelig hurtigt op, og han råber så: - Everybody understand, you are detained! You are not allowed to leave, you are not under arrest, you are detained!, genfortæller Mark O. Madsen.

Park rangeren ville altså tilbageholde gruppen, der dermed ikke havde tilladelse til at gå nogen steder.

- Hurtigt holder der flere park ranger-patruljer om os, og vi bliver truet med en bøde på 600 dollars pr. mand, og på det her tidspunkt har Islam Makhachev (én af kæmperne i gruppen, red.) altså en main event ugen efter.

- Vi er allesammen rejst ind fra Dagestan, Danmark og Tyskland på P1-visa (til sportsudøvere, der midlertidigt opholder sig i USA, red.). Kender man lidt til USA, ved man, at det er knap så godt at komme i kontakt med myndighederne. Det kunne potentielt have kostet os alle vores karrierer, hvis park rangerne havde fulgt op på det her, siger Mark O. Madsen.

En kombination af diplomati og forbindelse til de højere magter (UFC-præsident Dana White) lykkedes det gruppen af slippe med skrækken.

- Han (White, red.) fik fat i en overordnet, som gjorde, at vi kunne få lov til at gå. Det er jeg meget taknemlig for, og det tror jeg også, alle de andre er.

- Vi var ikke fristet af at spille med musklerne. Han var klar over, hvem vi var, og det var også derfor, at han var meget optaget af, at vi skulle holde afstand, og hånden var nede på aftrækkeren, for det var den bogstavelig talt. Så det var en vild oplevelse, fortæller han.

Mark O. Madsen valgte i slutningen af november at sætte karrieren i UFC på pause på ubestemt tid, efter hans hustru, Maria, fik konstateret sklerose.

Mark O.: - Det er alvorligt

Efter sygdomschok: Livline til Mark O.