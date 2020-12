Mark O. afslører: Nye planer i USA

I det tidlige forår, før verden gik af lave, var planen egentlig klar. Familien Madsen skulle rykke teltpælene op fra det hjemmevante Nykøbing Falster for at flytte til USA.

Coronaen ændrede på det billede, og med fru Marias sclerose-diagnose er alting igen vendt på hovedet. Dertil kan man lægge en brækket kæbe samt en omgang corona hos Mark og hans søn. Eller sagt med andre ord: 2020 har været mere lort end lagkage for familien Madsen.

Men det er i modgangen, man bliver stærkere.

Og Marks karriere er ikke bragt til standsning – bremserne er bare jokket trekvart i bund for en stund.

- Alt fortsætter jo. Jeg er ikke stoppet helt op. Jeg har aktivt stillet fokus på en ny opgave og på hvordan vi bedst kommer videre. Men ambitionen er stadig klar, og jeg har et stort håb om at vende tilbage til det vilde MMA-eventyr. Og få fulgt op på drømme og ambitioner, der ligger og venter, siger han og tilføjer, at han forsøger at træne, når det kan lade sig gøre.

Missionen lykkedes

Når karrieren kommer op i omdrejninger igen, venter der nye, spændende initiativer på den anden side af Atlanten, afslører han.

- Der var rigtig spændende ting i pipeline, lige inden diagnosen blev stillet. For jeg valgte at tage en rundtur i USA. Jeg besøgte forskellige gyms og trænere. Nogle af landets bedste, for jeg er overbevist om, at skal jeg på nogen måde have chancen for at lykkes med det her, skal jeg opsøge de bedste træningsrammer, forklarer han.

Missionen lykkedes, der blev fundet en ny træner, der kan varetage en funktion, der mere minder om den, Martin Kampmann har i Danmark. En træner, der kan gå ind og skrue på de mindste knapper og justere en anelse på teknikken.

Mark O. Madsen på Rigshospitalet efter sin kamp i foråret, hvor han brækkede kæben. Arkivfoto: Anthon Unger

Men vil han så fortælle, præcis hvem den nye træner er? Vil han sige, hvor i USA det kommer til at foregå. Niks. Ikke endnu.

Der hersker dog ingen tvivl om, i hvilken retning projektet skal gå.

- Jeg spurgte ham direkte: Can you make an UFC Champ out of me? Og uden at smile sagde han: I believe, we can accomplish great things together, siger Mark O. Madsen.

Startet sammen - og slutter sammen

Han har været i Las Vegas adskillige gange, trænet i Hamborg og i Holland med verdensklasse-kæmpere. Men noget har alligevel manglet.

- Forholdene og faciliteterne var jo verdensklasse. Men jeg har savnet en træner, der har kunnet binde de forskellige ting sammen, når jeg har været i USA. Jeg har savnet en mand, der kunne træde ind i den rolle som landstræner, som landstræner i brydning Simon Kokut og Martin gør.

- For min sparring og træning skal være mere målrettet i forhold til den overordnede målsætning: At blive den bedste version af mig selv, forklarer han.

Han understreger dog, at det kun bliver aktuelt, hvis den nuværende opgave, som han kalder det, at få tingene til at fungere i familien efter fru Marias sclerose-diagnose, lykkes.

- Vi er startet sammen, og vi afslutter det sammen. Det kan så godt være, vi skal foretage nogle ændringer, så der er mindre arbejde til Maria, men tingene går ikke i stå.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at man først taber, når man giver op. Og jeg har ikke tænkt mig at give op.

Det giver troen på, at vi nok skal finde den bedste løsning. Jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at vi får det bedste ud af den ærgerlige situation. Men troen kommer fra visheden om, at jeg kæmper, uanset om jeg brækker kæben, eller om vi bliver syge, siger han.