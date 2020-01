Mark O. afslører: Skal slås i Las Vegas

7. marts skriver Mark O. Madsen et nyt kapitel i sin MMA-karriere.

I T-Mobile Arena i Las Vegas møder den tidligere bryder amerikanske Austin Hubbard ved UFC 248.

Det skriver han på Facebook lørdag.

Det er første gang, Mark O. går i oktagonen på udenlandsk grund, efter han siden begyndelsen af 2018 har kæmpet syv kampe i Danmark med sejren over Danilo Belluardo i september som den seneste.

Samme kamp var hans debut i UFC-regi - den første af fire kampe, han har sikret sig.

28-årige Hubbard har til sammenligning 14 kampe på cv'et. Han har vundet de 11. I UFC-regi er det blevet til to: En vundet - og en tabt.

Ekstra Bladet har forsøgt at fange Mark O. Madsen for en kommentar, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.

Fredag ville han ikke bekræfte noget, men sagde:

- Jeg kan sige så meget, at i UFC-regi, og her taler vi om verdens absolut største MMA-forbund, er der tale om to slags stævner: A- og B-stævner. De såkaldte ’Fight Nights’ er mindre stævner, mens de nummererede events (såsom UFC 248, red.) er de absolut største.

- Hvis jeg får æren af at få lov til at stille op i sådan et regi (UFC 248, red.), vil det være ualmindelig stort! For generelt skal europæere kæmpe rigtig meget for at få lov til at komme med på de amerikanske fight cards – især PPV-events, sagde han.

