Mark O. afslører: Tager imod tilbud fra Singapore

Få dage efter sejren over Patrick Nielsen har Mark O. Madsen taget imod interessant tilbud fra Asien

De fik et pænt nej tak i foråret, da de henvendte sig.

Men nogle få måneder senere, hvor asiatiske One Championship har prøvet lykken igen, er svaret et andet fra Mark O. Madsen.

- Maria (Marks hustru og manager, red.) har været i dialog med Senior Manager Bashir Ahmad i dag (tirsdag, red.). De har inviteret mig til Singapore til en træningslejr, fortæller han til Ekstra Bladet i kølvandet på sejren over Patrick Nielsen lørdag.

Dermed fortæller han samtidig om forskellen på de to tilbud. For i foråret var forslaget, at han skulle kæmpe i den asiatiske pendant til UFC i USA. Det var han ikke klar til.

- Det føles rigtigt lige at trække i håndbremsen. Jeg skal blive bedre på alle niveauer. Man må ikke blive duperet, når så stort et forbund ringer. Jeg tror, at jeg har mindst fem gode år tilbage, og jeg skal ikke springe ud i noget, jeg ikke er klar til endnu, sagde han dengang til TV 2 Sporten.

Men en træningslejr er noget andet.

- Der ligger nogle muligheder. Det er helt vanvittigt. Men jeg har meldt klart ud, at jeg har brug for at dygtiggøre mig sportsligt, siger han.

Nysgerrighed og sportslig udvikling

- Jeg har takket ja til at tage en tur derned og prøve det af, siger han og fortæller, at der er tale om et par uger til august – og at det ikke indebærer kampe.

- Det handler om nysgerrighed og sportslig udvikling. Jeg vil gerne prøve at træne og finde nye kontakter, så alle døre holdes åbne.

- Og hvad så hvis UFC tilbyder dig en plads på kortet til efteråret (når UFC kommer til København, red.)?

- Så har jeg mulighed for at springe på, bekræfter han.

Mark O. Madsen vandt natten til søndag en klar sejr over Patrick Nielsen, der blev besejret på submission efter små tre minutter i 1. runde.

Han har vundet alle otte kampe i MMA-karrieren.

