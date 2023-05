Mark O. afviser: - Alle døre er åbne

Mark O. Madsen meldte tirsdag ud, at han flytter hjem til Danmark med familien, men et potentielt karrierestop er ikke på tale endnu, og han understreger, at alle døre fortsat er åbne for ham

Mark O. Madsens og resten af familiens eventyr i USA er slut.

Når børnene i slutningen af denne måned er færdige med skolen, flytter familien hjem til Danmark for at give bedre rammer til Marks kone, Maria, der lider af sklerose.

Den store beslutning sætter naturligvis spørgsmålstegn ved MMA-stjernens karriere.

Men den 38-årige dansker er ikke klar til at kaste håndklædet i ringen endnu, da Ekstra Bladet spørger til den fremtidige karriere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Henning Hjorth

- Alle døre er åbne

- Det gode ved det her er, at jeg har kontrakt med UFC, og jeg har tre kampe tilbage på den kontrakt, jeg er på nu, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet på et Facetime-opkald og fortsætter:

- Jeg kan kæmpe i UFC fra hvor som helst. Jeg kan træne hjemme i Danmark, jeg kan træne i USA, så det gode ved det er, at alle kort jo stadigvæk er intakte.

Annonce:

- Jeg får tilbudt nogle virkelig spændende kampe, og jeg er på et virkelig spændende tidspunkt i den her forholdsvis korte MMA-karriere.

- Alle døre er fortsat åbne, og det træningscenter, jeg træner i, har tilbudt, at jeg sagtens kan tage på træningslejre herovre, siger MMA-stjernen.

Foto: David Yeazell/Ritzau Scanpix

Familien frem for alt

Selvom mulighederne er store for den tidligere OL-sølvvinder i USA, er der en ting, der kommer først, og det er familiens velvære.

- Det her er ikke bæredygtigt. Jeg har været i en situation, hvor jeg har måttet takke nej til kampe af et par omgange, fordi jeg har vurderet, at forholdene ikke har været til, at jeg har kunnet springe ind i en otte-ti ugers træningslejr.

- Og så er det ligegyldigt, om man sidder her i sol og sommer med verdens bedste sparringspartnere - helbredet er simpelthen det vigtigste, siger han.

Foto: Henning Hjorth

Mark O. Madsen lægger dog ikke skjul på, at han er ærgerlig over, at beslutningen skulle tages, men fremhæver igen familien som det vigtigste.

Annonce:

- Lige i mit tilfælde kan jeg godt sidde med en ærgerlig smag i munden over beslutningen, men samtidig må jeg også holde fast i, at det er familien frem for alt, og det kan simpelthen ikke være anderledes.

- Så nu går turen til Danmark, og så skal jeg hjem og lægge en ny plan.

- Hvordan har dine kolleger og din manager taget imod det?

- Der er fuld forståelse hele vejen rundt. De har ikke blot set kampene i buret, men også set kampene i dagligdagen.

- Går turen så tilbage til de vante rammer i Nykøbing Falster?

- Turen går hjem til Sydhavsøerne, siger Mark O. Madsen, mens han vender kameraet og filmer de smukke omgivelser, han og familien bor i i Arizona, og erkender samtidig med et stort grin, at det ikke helt er det samme på Sydhavsøerne.

Mark O. Madsen har i skrivende stund en MMA-statistik på 12 sejre og ét nederlag.

I MMA-regi har han valgt at gå under navnet 'The Olympian'.