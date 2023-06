Mark O. afviser tilbud: Vil kun møde UFC-legende

- Det er Jim, jeg vil have.

Mark O. Madsen stopper op. Han er ikke forpustet, det er formen vist for god til. Men han tager lige en pause.

- Jeg er ved at renovere et hus, kommer det fra MMA-kæmperen.

Senere på dagen skal han til København og tale med nogle mennesker om andre arrangementer i hans liv og karriere. Den 38-årige tidligere topbryder står ikke stille på noget tidspunkt.

Heller ikke i forhold til karrieren i UFC, der ellers synes at være sat nok så meget på standby af først et nederlag i november og siden beslutningen om at forlade Arizona til fordel for huset på Østrigsvej i Nykøbing Falster, da hustruens sklerose ikke kunne klare klimaet i det sydvestlige hjørne af USA.

Tværtimod.

Madsen knokler på. Både med træningen og med ambitionerne om flere kampe og sejre i verdens største MMA-forbund.

Andre melder sig

Og planen er klar. Det er Jim Miller, han skal have ned med nakken.

- Hvad er der konkret på nuværende tidspunkt?

- Snak.

- Snak?

- Ja, en snak. Jeg har meldt ud, at jeg er klar. Så det er op til ham. Så snart jeg melder ud på de sociale medier, at jeg vil kæmpe mod ham, er der andre MMA-kæmpere, der melder, at de vil møde mig. Men det er ham, jeg vil have, siger han.

Mark O. mod Vinc Pinchel sidste år. Foto: David Yeazell/USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Det er en ordentlig mundfuld. Jim Miller er god. Og han er lige så erfaren ud i MMA-verdenen, som Mark O. Madsen er i MMA OG brydning. Hans første kamp var i 2005.

Det er 18 år siden …

Jim Miller har rekorden for flest kampe i UFC-historien. Han er også den mand, der har vundet flest kampe i organisationens historie, og derfor er han naturligvis også indehaver af rekorden for flest sejre i hans og Mark O. Madsens vægtklasse, letvægt.

- Jeg ringede til Eric Albarracin, kaptajnen, siger Mark O. Madsen med reference til den nu pensionerede, brasilianske klasse-bryder, der blandt andet har trænet stjernen Henry Cejudo, som Madsen kender indgående fra sine træningslejre i Fight Ready i Arizona.

'Ville være en fantastisk kamp'

- Han var en anelse skeptisk, da jeg sagde, jeg ville møde Miller, siger Mark O. Madsen med et grin.

Jim Miller er 39 år. Han har kæmpet 56 kampe i UFC. 36 af dem er blevet vundet. Foto: Gregory Payan/AP/Ritzau Scanpix

- Men det vil være en fantastisk kamp. Det er det, det handler om. Gik jeg efter de sikre sejre, gik jeg en anden vej. Jeg vil møde de bedste i verden, kommer det.

Seneste kamp var i november, hvor Grant Dawson viste sig som en for stor mundfuld. Amerikaneren var godt nok tre kilo over, da de to gik på vægten dagen før. Men det var der ikke så meget at gøre ved.

Stadig ubesejret

- Jeg kunne have valgt at pakke tasken, men jeg var der for at konkurrere. Det er det, man gør, hvis man vil møde de bedste. Havde jeg trukket mig, ville der ikke være nogen, der ville møde mig. Og som jeg ser det, er jeg stadig undefeated i letvægt, siger han med henvisning til, at kampen blev kæmpet i catchweight – fordi Dawson gik over på vægten.

- Jeg synes, den her kamp giver god mening. En UFC-legende mod en olympisk bryder. Det er godt, og jeg håber, det bliver til noget.

Telefonen har ikke ringet endnu, og derfor er billetten til USA ikke booket endnu. Men der er ingen tvivl om, at Madsen er klar.

- Hvis de ringer i morgen og siger, at Jim er klar, så tager jeg afsted. Jeg venter dog liiige, til jeg har en kamp, kommer det.