Mark O. banker i bordet: - Det er mig, der bestemmer!

Han er så godt som ukendt i Danmark men et bæst i oktagonen, og nu vil 41-årige Ole Laursen gerne møde Mark O. Madsen. Han skal dog lige få sine fakta rigtigt først, svarer Madsen igen

Lørdag nat kunne have været en fest for Mark O. Madsen efter sejren over Patrick Nielsen ved Olympian Fight Night i K.B. Hallen.

Men som det altid er, når man har holdt fest, skulle der ryddes op, så klokken blev 5.30, inden han og hustruen Maria faldt om på deres hotelværelse i indre København.

Og da havde første tilbud meldt sig.

Det fortæller Mark O. Madsen nu nogle dage efter, hvor hverdagen, hvis man kan kalde den det, så småt er vendt tilbage for den 34-årige MMA-kriger.

- Inden jeg ramte hovedpuden på hotellet, der var de første tilbud fra One Championship, en manager fra USA og adskillige kæmpere, der vil møde mig i fremtiden, siger han.

- Det er en enestående mulighed. Jeg kommer ikke til at mangle kampe og muligheder fremadrettet. Det er jeg stolt over. Jo mere arbejde, vi lægger i det, jo flere døre åbner der sig, fortæller han til Ekstra Bladet.

En af de muligheder, der allerede har budt sig, kommer fra den københavnske sydhavn i skikkelse af 41-årige Ole Laursen.

Børnehave-fighters

Han er ikke så kendt et navn i Danmark som eksempelvis Mark O. Madsen eller Patrick Nielsen.

Til gengæld har Ole Laursen med det filippinske mellemnavn Baguio en lang karriere i international kampsport bag sig.

Og han har på Youtube lagt et tre minutter-langt klip ud, hvor han med åbne arme udfordrer Madsen med en række punch lines, der kunne minde om noget, Patrick Nielsen kunne have været citeret for.

- Mark, du siger, du ikke kan finde modstandere. Jeg er lige her. Du burde møde én, der kan finde ud af at slås.

- Du har 7-0 i kampe. Men det er alle sammen drenge, der ikke kan finde ud af en skid. De der håndplukkede modstandere. Det er fuldstændig til grin, at du bygger din liste på de her børnehave-fighters, tordner Ole Baguio Laursen.

Han er halvt dansk, halvt filippinsk. Er født og opvokset i Danmark men har boet mange år i Asien. Han har dyrket MMA siden 2006 og har 12 kampe (8-4) på cv’et. Seneste kamp ligger mere end to år tilbage dog.

Ole Baguio Laursen langer ud efter Mark O. Madsen og kalder ham direkte for en løgner.

- Du har trænet MMA i 13-14 måneder. Men du snyder dine fans. Du lyver. Havde du ikke debut i 2013? Hvordan det hænger sammen, ved jeg ikke, siger han.

'Det er dårlig stil'

Ekstra Bladet har bedt Mark O. Madsen forholde sig til den udfordring, Ole Baguio Laursen er kommet med.

- Jeg er bekendt med, at der ligger en jobansøgning fra ham, men jeg kender ham ikke personligt. Han er en af flere, der har meldt sig på banen. Der er også andre, der har været ude og stikke lidt til mig på de sociale medier, siger Mark O.

Han glæder sig over udfordringerne, for det er, som han siger ’en anerkendelse af den indsats, vi har leveret’.

Men han bryder sig ikke ubetinget om den byge af ord, Ole Baguio Laursen benytter sig af i klippet.

- Der er nogle ting med den video. Det er eksempelvis faktuelt forkert, at jeg ikke har modstandere. Jeg kan næsten vælge og vrage, og så gør han den ting, der ærgrer mig mest: Han stiller spørgsmålstegn ved min troværdighed. Det er dårlig stil, siger Madsen med henvisning til påstanden om, at han skulle have været i gang siden 2013.

- Det er rigtigt, at jeg havde min første kamp i 2013 og så en i 2014. Men jeg var bundet af min kontrakt med brydeforbundet, og for at kunne opretholde støtten måtte jeg i tre måneder op til EM og VM kun dyrke brydning. Derfor havde jeg på hele året seks måneder til MMA. Så vendte jeg tilbage til brydning i ’15 og ’16, hvor jeg ikke måtte røre ved MMA. Det var først i slutningen af ’17, før jeg rørte ved sporten igen.

- Det er dårlig stil, når han stikker til min troværdighed. Det skal han holde sig for god til. Her på Falster er det ikke kutyme at kritisere sin dansepartner, før man byder vedkommende op.

Han afviser dog ikke at se nærmere på Ole Baguio Laursen trods den uberettigede kritik.

- Alt er i spil. Og han er da en mulighed ligesom alle andre i min vægtklasse og på min vej. Men jeg står også i en situation med mange tilbud, og jeg vil tage mig tid til at danne mig et overblik. Vi kører på Mark O.-tid, og det er mig der bestemmer, hvad der skal ske, siger han bestemt.