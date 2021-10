Mark O. bekræfter: De vil have min underskrift

UFC er meget interesseret i at få genforhandlet med Mark O. Madsen, men falstringen skal lige have sit hus færdigt først

- Ovnen fungerer, udbryder Mark O. Madsen.

Anderledes forholder det sig med komfur, vask og andre ting i hans gennemrenoverede hus i Nykøbing Falster.

Siden han og hustruen Maria i begyndelsen af året fandt fugt og svamp og rotter på matriklen ned til Guldborgsund, har huset været igennem en totalrenovering, og først i midten af oktober kunne parret og deres to børn flytte tilbage.

Og nu spiller det næsten.

- Vi havde lige 100 flyttekasser, der skulle pakkes ud. Det var lidt overvældende. Men de sidste ting skal lige helt på plads. Vi har da en ovn og en grill, der fungerer. Så vi har da fået mad, siger han grinende og tilføjer, at det er fantastisk at være tilbage.

Du kan læse mere om hans og Marias hårde år her: Har rejst sig fra sandt helvede

Artiklen fortsætter efter videoen ...

'Hvorfor fik Maria sclerose', er et af de mange spørgsmål, Mark O. og hans hustru har besluttet ikke skal fylde i deres liv.

Han har i oktober desuden haft besøg af den amerikanske MMA-kæmper J.J. Ambrose, og ambitionen er, at han i løbet af nogle uger for alvor skal i gang igen. Og så skal der en ny UFC-kamp på programmet.

- Maria skal indlægges i to uger på Sclerosehospitalet i Haslev, hvor jeg passer børnene. Men samtidig har jeg gang i kontraktforhandlinger med UFC, så helt væk er jeg ikke, siger han.

- UFC har fremsendt et udkast til en forlængelse, og det er rigtig godt, siger OL-sølvvinderen fra Rio.

Maria og Mark O. Madsen viste i slutningen af august deres hjem frem i Ekstra Bladet. Da manglede der fortsat en hel del ... Foto: Henning Hjorth

Han skrev i første omgang en kontrakt på fire kampe, og de første tre er vundet. Den seneste var over legenden Clay Guida i august.

- Jeg har en enkelt kamp tilbage, og de (UFC, red.) er meget ivrige i at få genforhandlet. Jeg har da også en vis iver over at komme tilbage. I første omgang er det min agent og UFC, der forhandler, og så skal jeg sådan set bare godkende og skrive under, når det er, fortæller han.

Eksklusiv klub

Han indrømmer dog, at der simpelthen ikke har været tid til at kigge udkastet igennem endnu.

- I går var der tre håndværksfirmaer og et flyttefirma forbi, så der sker lidt hele tiden. Men vi er snart i mål, og så kommer jeg meget snart tilbage. Jeg bryder mig dog ikke om at kaste mig ud i noget, når andre ting ikke er færdiggjort. Der skal styr på de her ting først, siger han.

Mark O. Madsen er endnu ubesejret i MMA-regi efter 11 kampe. Og altså også i UFC, og det er der ikke mange, der kan prale af.

- Det er jo en eksklusiv klub i UFC, og det er ret specielt at være en del af. Det er jeg superglad for og taknemmelig over. Især i en tid med corona, hvor mange rutinerede og fremtrædende kæmpere er blevet cuttet.

Læs også: Optur for Mark O.