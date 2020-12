Mark O.: - Det er alvorligt

Det kom som et lyn fra en klar himmel.

Maria O. Madsen, Mark O. Madsens hustru og makker i hans MMA-karriere, mistede synet. I tre dage kunne hun enten ikke se noget som helst, eller også flimrede det for hendes øjne.

Det viste sig at være et symptom på den sygdom, hun for ikke så mange dage fik diagnosticeret; multipel sclerose.

De første symptomer viste sig i foråret, og derefter fulgte et halvt år i uvished og undersøgelser, inden lægerne til sidst turde slå fast, at der var tale om netop den kroniske lidelse.

Men det var næsten rart, fortæller Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

- Det var en lettelse, for det har været hårdt. En barsk periode for os som par. For vi har ikke vidst, hvad der skulle ske. Det har været sindssygt udfordrende, kommer det.

Mark O. afslører: Nye planer i USA

'Selvfølgelig kan jeg mærke det'

Han er ikke helt sikker på, at Maria var enig med ham om, at han skulle sætte sin karriere på standby, for, som han siger, ’hun er lige så stædig som jeg’. Men det gjorde Mark, informerede UFC om, at han det næste stykke tid ville nedtrappe træningen og udskyde sin tredje kamp i MMA-sportens hellige haller, der hedder UFC.

- Altså…det rammer Maria, min hustru og moderen til mine to børn. Selvfølgelig kan jeg mærke det følelsesmæssigt. Det er en alvorlig sygdom, hvor perspektiverne er usikre. Og den usikkerhed, der følger med, har jeg kunnet mærke, siger han.

Maria O. Madsen sagde sit job op for at hellige sig mandens MMA-eventyr i 2018. Her ses hun til kampen mod Patrick Nielsen i K.B. Hallen i 2019. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

- Men det er, hvad det er. En udfordring, der skal løses. Nøjagtig som MMA, kommer det med den tone i stemmen, der gennem to årtier har været med til at definere ham, som det han er: En hårdfør og determineret sportsmand på højeste niveau.

- Det er en proces. Den første del var erkendelsen. Det tog os et halvt år. Det næste handler om accept af sygdommen, og den tredje del er at lære at leve med den. Nu har vi fundet ud af, hvad det drejer sig om. Det har taget et stykke tid, hvor det har bundfældet sig. Og vi ved, at det er sådan, det er. Det kan vi ikke lave om på.

- Men for os begge har det taget lidt tid at acceptere, indrømmer han.

God stil af UFC

Foreløbig er Maria i en udredning, og hun kan påbegynde behandlingen til februar. Det ser ud til, at hun er blevet ramt af den sclerose, der har fået navnet Attakvis Sclerose, som de fleste rammes af. Den kommer til udtryk i såkaldte attaks, der kommer og går, og som varierer i styrke. Et af dem var det mistede syn. Andre er spasmer og delvise lammelser af kropsdele.

I langt størstedelen af tilfældene vender patienten tilbage til den normal, der var før.

- Maria kan ikke helbredes, men symptomerne kan behandles, konkluderer Mark O. Madsen.

Han træner stadig. Det holder han nok aldrig op med. Men to pas om dagen er barberet ned til mindre, og UFC-kontrakten er skrevet om.

- Jeg er løbende i dialog med min manager, Ali, og UFC. Derfra er der den største forståelse, og jeg har fået en forlængelse på seks måneder i min kontrakt. Det betyder, at jeg kan tage den tid, det tager, for at finde den bedste løsning.

Aftalen går på fire UFC-kampe, hvoraf Mark O. har kæmpet og vundet to ud af to i skrivende stund. En tredje var ham tilbudt 23. januar ved et stævne, hvor selveste Conor McGregor også er på kortet. Men det blev ikke med dansk deltagelse.

- Dagen før Maria fik stillet diagnosen, fik jeg tilbudt kampen 23. januar…Det er jo som at sidde i Real Madrids spillerbus…! Så det var en svær beslutning, men der skulle omvendt ikke mere til, end at jeg kiggede på min kone og mine børn og med fuldstændig ro i maven vidste, at jeg ville tage en pause, siger han.

Den bedste løsning venter

- Det gibbede lige så meget i hende, som det gjorde i mig, siger han og griner. Men det har nu givet ro og overskud. Og pludselig er vi jo to om at høre, hvad der bliver sagt. To om at støvsuge internettet. Sådan en udfordring bliver allerbedst løst ved at stå sammen om det.

Han er klar over, at der vil komme hårde dage. Dage hvor Maria har det dårligt, og dage hvor udsigterne ikke nødvendigvis er særligt lovende.

Det ændrer dog ikke ved den nærmest stoiske ro og tro, der huserer i hovedet på Mark O. Madsen.

- Jeg er helt sikker på, at vi finder frem til den rigtige beslutning for vores familie. Den bedste løsning. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må spille de kort, vi er blevet givet, bedst muligt.