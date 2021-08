Mark O.: Det er mit livs største comeback

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Søndag morgens UFC-brag mod Clay Guida er den største udfordring, Mark O. Madsen endnu har stået overfor. I MMA-regi vel at mærke.

Tæller vi bryde-karrieren og privatlivet med, klemmer Guida sig nok kun lige ind i top 10.

For OL-sølvvinderen fra Nykøbing Falster har prøvet det hele på brydemåtten. Han har stået i de største finaler på de vildeste udebaner verden rundt. Og så er han og hustruen Maria blevet præsenteret for en sclerose-diagnose til Maria, der slog benene væk under dem for et lille års tid siden.

Så at en 39-årig Clay Guida kommer til at stå foran ham i Las Vegas og råbe og brøle med sit vildmands-look, rør ikke Mark O.

Nærmere tværtimod.

- Det her er uden tvivl det største comeback, jeg har haft i min karriere, siger han til Ekstra Bladet på en langt fra perfekt linje fra Arizona.

Glemte at nyde det første OL

- Jeg er glad og stolt over at stå her mod en så spændende og vild modstander. For et år siden havde jeg ingen idé om, hvordan jeg skulle vende tilbage (til UFC, red.). Men jeg nyder processen - og at vi er her. Nu.

- Jeg husker mit første OL i 2008, hvor jeg var så fokuseret på præstationen, at jeg fuldstændig glemte at nyde, at jeg var med, siger han.

UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum Finder sted i UFC Apex i Enterprise - en del af Las Vegas, Nevada - natten til søndag. Hovedkampen er opgøret mellem Jared Cannonier og Kelvin Gastelum i mellemvægt. På hovedkortet findes desuden opgøret mellem Mark O. Madsen og Clay Guida - samt tre andre. Hele stævnet kan følges på Viaplay med start klokken 02.00. Main Card: Jared Cannonier-Kelvin Gastelum (mellemvægt) Clay Guida-Mark O. Madsen (letvægt) Chase Sherman-Parker Porter (sværvægt) Vinc Pichel-Austin Hubbard (letvægt) Alexandre Pantoja-Brandon Royval (fluevægt) Trevin Jones-Saidyokub Kakhramonov (bantamvægt) Preliminary Card: Austin Lingo-Luis Saldana (fjervægt) Brian Kelleher-Domingo Pilarte (bantamvægt) Bea Malecki-Josiane Nunes (kvindernes bantamvægt) William Knight-Fabio Cherant (letsværvægt) Roosevelt Robert-Ignacio Bahamondes (letvægt) Sasha Palatnikov-Ramiz Brahimaj (weltervægt) Vis mere Vis mindre

Hustruen Marias sygdom gjorde, at parret, der i begyndelsen af 2018 satsede alt og kastede sig ind i MMA-branchen, for en stund var slået tilbage til start. Ja, de var nærmest væltet ud over brættets kant. Men det slog dem alligevel ikke ud.

- Vi har været bekymrede og frustrerede, og der har været tidspunkter, hvor jeg ikke vidste, hvad der skulle ske. Men vi kan, hvad vi vil, og vi vil også vise, at sygdommen ikke definerer os. Nu er vi her, og det i sig selv er en kæmpe sejr, fortæller han.

Mark O. Madsen har ti gange været i oktagonen og ti gange vundet. Men seneste kamp var i marts 2020. Og meget er sket siden. Både i verden og for Mark O. Madsen.

Vanvittig lærerigt

Da det i foråret blev offentliggjort, at han skulle matches med Clay Guida, traf han en beslutning; de kendte træningsforhold i Las Vegas, som han tidligere har benyttet, blev skiftet ud med legenden Henry Cejudos lokaler Fight Ready i Scottsdale, Arizona.

Madsen tog først på sommeren afsted og har ikke været hjemme siden. Og han har ikke fortrudt noget som helst.

- Det har været med fuld gas, vanvittig lærerigt og med en meget stejl læringskurve for mig, siger han.

- Jeg har forsøgt at skabe det perfekte setup fra dag ét i MMA, og jeg har set på, hvordan russere, amerikanere og iranere har trænet. Det var lidt tilfældigheder der gjorde, at jeg landede i Scottsdale, men det er nogle virkelig dygtige folk, siger han og fortæller om møder med seks-syv trænere, team-møder flere gange om ugen og en eminent ensretning af træningen.

- Selvom der er seks forskellige trænere, så er alle lige meget ombord, og selvom der arbejdes med mange forskellige ting, bliver bolden hele tiden skubbet i samme retning, kommer det fra Mark O. Madsen.

Derudover har ejeren af træningsfaciliteterne været der 100 procent for danskeren og hans familie, der det meste af sommeren har været med i Arizona.

- Vi fik to biler, så vi hver især kunne bruge, og han har også tilbudt privatfly, som jeg kunne flyve fra Scottsdale til Las Vegas med. Det har jeg dog takket nej til, siger han og griner.

- Jeg aner ikke, hvad der venter mig

Mark O. Madsen får Austin Hubbard ned på gulvet i sin seneste kamp i Las Vegas, marts 2020. Foto: Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

Døden og skat. Og at Mark O. Madsen er i topform, når han skal i kamp.

Nogle ting giver sig selv her i tilværelsen.

Og selvom Clay Guida op til kampen mod danskeren søndag morgen dansk tid bralrer op om, at han nok skal få gjort kål på den urutinerede bryder, så kommer der en veltrimmet mand i oktagonen i Las Vegas til kampen mod Guida.

- Jeg er fuldt fokuseret på den opgave, der venter. Jeg ved ikke, hvad der venter mig. Og det er altid spændende at skulle mærke hans styrke, hurtighed og bevægelser, fortæller Mark O. til Ekstra Bladet.

- Men jeg har forberedt mig med blod, sved og tårer, og jeg har en god idé, siger han med henvisning til, at Clay Guida med sine 39 år og 56 (!) MMA-kampe er enormt rutineret og et meget velbeskrevet blad i UFC-sammenhæng.

'Det er da fedt - og en ære'

Mark O. Madsen, der til sammenligning har ti MMA-kampe på cv'et, ynder at referere et Mike Tyson-citat, hvor bokselegenden siger, at man har en plan, til man bliver slået i ansigtet. Det gør han også op til Guida-kampen, men:

- Der ligger en plan A og en plan B med forskellige scenarier for den her kamp. Men den store udfordring er hans gastank, siger Mark O. med henvisning til Guidas utrolige energi og evne til at kunne blive ved og ved og ved.

- Altså…han har 56 kampe. Jeg har ti. Jeg har Martin (Kampmann, red.) med, og de begyndte i UFC på samme tid, siger han og griner.

- Jeg har set hans kampe, og nu står jeg overfor ham. Det er da fedt – og en ære, siger han.

- Det bedste jeg kan gøre er at gå ind og præstere mit absolut bedste. Og prøve at holde fokus på den opgave, jeg står overfor.

- Det handler om, hvordan jeg kan være proaktiv og få kampen, som jeg gerne vil have den, siger han.

Mark O.’s perfekte ti i MMA -karriere 2013: TKO over Philipp Henze (1. runde) 2014: Submission over Chay Ingram (1. runde) 2018, januar: Technical submission over Matthias Freyschuss (1. runde) 2018, juni: KO over Dez Parker (1. runde) 2018, september: Unanimous Decision over Alexandre Bordin 2018, december: Unanimous Decision over Matthew Bonner 2019, marts: Unanimous Decision over Thibaud Larchet 2019, juni: Submission over Patrick Nielsen (1. runde) 2019, september (UFC): TKO over Danilo Belluardo (1. runde) 2020, marts (UFC): Unanimous Decision over Austin Hubbard Vis mere Vis mindre

