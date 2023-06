Mark O.: Det var et af de sværeste valg

Det var ikke planen.

Mark O. Madsens UFC-kontrakt var på ingen måde udløbet, og kroppen, der nu ellers har fået sine klø gennem årene, var ikke færdig.

Men OL-sølvvinderen i brydning rejste hjem fra Arizona og USA-eventyret i utide. Hustruen Marias sklerose havde ikke optimale betingelser.

– Og så er det family first, kommer det utvetydigt fra Mark O., da Ekstra Bladet fanget ham til en snak om karriere og liv, der igen har taget en drejning.

Men hvis man så går og tror, at falstringen stille og roligt er ved at sænke tempoet og parkere karrieren, så er man godt nok gået galt i byen.

- Min karriere er på ingen måde ved at gå i stå. Kampen er først overstået, når man går i bad. Jeg er i spillet, og jeg har stadig en bragende god kontrakt med UFC, og jeg har min liste over kæmpere, jeg vil have fat i, siger han så stålsat, som det er menneskeligt muligt.

Et af de sværeste valg

Han lægger dog ikke skjul på, at det ikke oprindelig var planen, at han og hustruen og parrets to børn skulle hjem allerede. Forholdene var bare ikke optimale for Maria, fortæller han.

- Der er 45 grader om sommeren og så aircondition indenfor. Varmen skulle være god for sklerosen, men hun kunne ikke varmeregulere på samme måde som tidligere, fortæller han.

- Det var et af de sværeste valg, jeg har måttet træffe. Maria er konge-sej og ville gerne det her for vores familie, men jeg kunne se, at det ikke fungerede. Symptomerne blev ikke bedre – bare værre, siger han og fortæller om udmattelse i ekstrem grad samt nervesmerter om natten.

- Det var en uheldig cocktail, kommer det voldsomt underspillet.

Mark og Maria foran deres hus i Nykøbing Falster. Foto: Henning Hjorth

Så de rejste hjem.

Hjem til vante og velkendte rammer med venner og familie. Hjem til et hus de ikke havde solgt, og som bare har stået og ventet på dem.

- Men det er en ambivalent følelse. Det er fantastisk at være kommet hjem. Til familie og venner. På den anden side var vi rigtig glade for USA, og vi havde det fantastisk.

Der er stadig en ild

- Og der er ild i en del af mig for at komme tilbage hurtigst muligt, og jeg har en liste over folk, jeg skal over og have fat i i UFC-regi, kommer det med henvisning til et par krabater, der skal have læst og påskrevet i oktagonen.

Der er Jim Miller. Ham vil Mark O. Madsen gerne ordne.

Så er der Paddy 'the Baddy' fra Irland. Får han kløerne i ham, kan det også blive rigtig godt.

- Jeg vil rigtig gerne tilbage. Det brænder i mig. Så jeg kan fortsætte, hvad jeg har sat mig for.

Men lige nu trækker familien Madsen lige vejret. Der er en skole og nogle venner, ungerne skal tilbage til. Og sygdommen, den forbandede sygdom, skal håndteres.

- Uanset hvad, er der hele tiden noget, Maria skal være opmærksom på. Og der kommer altid en regning. Så vi trækker lige vejret.

Et uafsluttet kapitel

Mark O. Madsen havde 12 sejre i 12 kampe, indtil han mødte Grant Dawson for et halvt år siden. Foto: Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Mark O. Madsen tabte sin seneste kamp til Grant Dawson i november. Men der er to kampe tilbage i den UFC-kontrakt, han har.

Og der er fuld forståelse i det amerikanske MMA-forbund for hans situation.

- Jeg har en brandgod kontrakt med UFC. De kampe, jeg har fået tilbudt, har været spændende. Meget spændende, og der er fortsat gode muligheder.

- Jeg er dialog med dem, og de forstår det. Family first, som de siger derover.

Han lægger ikke skjul på, at han er fra Falster, og at det er herfra, hans verden går.

- Jeg elsker det, men UFC er et uafsluttet kapitel for mig, siger han og tilføjer, at kontrakten med UFC kan og vil blive genforhandlet, hvis der lander en ordentlig kamp som den mod Paddy ’the Baddy’ Pimblett.

- Jeg kæmper. Jeg vil ikke have siddende på mig, at jeg er doven. Jeg gør, hvad jeg kan. Det er den eneste vej, jeg kender.