Mark O. efter nederlag: - Dét kom bag på mig

Natten til søndag dansk tid tabte danske Mark O. Madsen for første gang i karrieren en kamp i UFC.

Det skete i en fight mod amerikaneren Grant Dawson, der under fredagens indvejning vejede for meget, hvilket Mark O. kritiserede heftigt her i Ekstra Bladet.

Danskeren valgte alligevel at tage kampen op, men måtte tappe ud i tredje runde efter at være blevet fanget i en såkaldt ‘rear naked choke’.

Og det var selvsagt en skuffet ‘The Olympian’, som Ekstra Bladet fangede på telefonen fra Arizona mandag.

- Det var en træls dag på kontoret. Jeg er selvfølgelig super ærgerlig over resultatet, siger Mark O. Madsen.

Især ét aspekt i fighten overraskede danskeren.

- Hans niveau af fristilsbrydning nede ved mine ankler kom bag på mig. Jeg er vant til at stå bryst mod bryst. Det kom simpelthen bag på mig, at det var nede ved anklerne, kampen skulle foregå.

Grant Dawson benyttede sig også af en anden succesfuld taktik mod Mark O. Madsen, nemlig spark mod benene.

- Allerede ved det første low-kick rammer han nogle nerver i mine ben. Og efter at have fået fire eller fem af de her spark, står benet simpelthen af. Så ender jeg med at ligge ned, og han formår at tage ryggen. Og der er kampen kørt.

- Kan den ekstra vægt have haft betydning for kampens udfald?

- Det har jeg slet ikke lyst til at spekulere i. Men det, der gjorde forskellen, var egentlig ikke råstyrke. Det var den tekniske kunnen i forhold til den her meget lave fristilsbrydning. Det kom sgu bag på mig. Det var simpelthen de tekniske marginaler i forhold til game-planen, der gjorde udslaget, konkluderer Mark O.

- Men jeg noterer mig jo med et glimt i øjet, at jeg fortsat er ubesejret i letvægt. Han kommer ind tre pund over. Bagefter skulle jeg så skrive under på, at kampen kom til at foregå i 158 pund (letvægt er 155 pund, red.).

- Holder du fast i, at det bør have større konsekvenser for kæmpere, hvis de ikke klarer vægt?

- Helt afgjort. Det har hele tiden været min holdning.

- At ramme en vægtklasse er den del af dét at være professionel. Og jeg mener, at det bør have konsekvenser, så det ikke er muligt at spekulere i bevidst at komme ind i overvægt. Det kan være en form for klippekortsordning, hvilket jeg også har drøftet med flere internt i miljøet. De har også sagt, at det er en god idé.

- Men hvor meget betyder de få pund egentlig?

- Hvis jeg kan spare et eller to kilo i forhold til at skulle dehydrere før indvejningen, så ville jeg jo kunne skåne min krop helt vildt meget. Så det har en stor betydning, forklarer Mark O., der selv tabte fem kilo hen over natten til fredag for at klare vægt ved indvejningen.

Mark O. Madsen måtte bøje sig for Grant Dawson.

- Fortryder du, at du tog kampen?

- Nej. Jeg lever med de beslutninger, jeg træffer.

- Hjælper du ikke Grant Dawson med at slippe af sted med at veje mere ved at tage kampen? Ville det ikke have sendt et stærkere signal at aflyse?

- Det var netop dét, der var hele dilemmaet og grunden til, at jeg ikke kunne svare lige efter indvejningen. Det var det, vi skulle hjem og tale om i teamet.

- Jeg vil også understrege, at vi står i den situation, at jeg har flyttet mine børn og min familie til Arizona. Og der er et behov for, at jeg kommer i kamp for at holde det her kørende. Havde jeg ikke taget kampen, var der ikke nogen garanti for, at jeg overhovedet ville komme i kamp i år. Det er jo også en forretning, siger Mark O. Madsen.

- Der er en illusion skabt af Conor McGregor om, at der er millioner og atter millioner af dollars i MMA og UFC. Men faktum er, at størstedelen af alle MMA-kæmpere arbejder for at få det til at hænge sammen og kæmper for at få til dagen og vejen. De har så nogle enkelte kampe, hvor de kan tjene penge.

- Følte du dig presset til at tage kampen?

- Jeg vil måske omformulere det en smule. Jeg vil sige, at det var ikke faldet i god jord hos UFC, hvis jeg havde valgt ikke at tage kampen. Selvom det måske egentlig havde været på sin plads.

- Det her er jo ikke Chris og Chokoladefabrikken. Konkurrencen er benhård. Hvis du først ringer ind én gang som Chris, så bliver der ikke sagt ‘vi ses om lidt’, så bliver der i stedet sagt ‘bliv du bare hjemme, Chris’.

- Hvad skal der ske med karrieren nu?

- Jeg er stadig super motiveret. Det her var en streg i regningen, og jeg er skuffet over resultatet. Men der er en løsning på alle udfordringer, så ja, jeg er super motiveret stadig. Ro på og så videre frem. Det, tror jeg, er den bedste løsning.

