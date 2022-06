Mark O. går glip af kamp mod rekordholder

Ingen i UFC har vundet over ham endnu, og selv går han og tripper over, hvem der skal have muligheden for det næste gang.

Mark O. Madsen holder krop og form ved lige i amerikanske Arizona, mens han altså venter på sin kommende UFC-kamp og modstanderen i den.

Men favoritten, der bærer på en helt særlig rekord, er desværre optaget.

- Jeg glæder mig helt vildt.

- Jeg ville gerne have mødt Jim Miller, men han blev matchet med Bobby Green, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

38-årige Miller er på nuværende tidspunkt indehaver af rekorden for flest sejre i UFC's letvægtsklasse med 34 af slagsen, men det bliver altså ikke en dansk kæmper i den her omgang, der skal mudre den til.

Også selvom han er mere end klar.

- Jeg har meddelt UFC, at jeg er klar til kamp. Kroppen er, hvor den skal være, og jeg er startet fuld træning og er ivrig efter at komme i buret igen, fortæller den tidligere olympiske bryder og slår fast, at hvilken som helst modstander er velkommen.

Ved at falde helt på plads

I april besejrede Mark O. Madsen amerikanske Vinc Pichel i en skæbnekamp i Jacksonville i Florida, og den åbnede døren for en mulig top-15-kamp.

Og ifølge danskeren kan alt ske i forhold til titelkampe, når man ligger i det selskab.

Siden da har han ved siden af træningen forsøgt at falde helt på plads i USA, og han venter stadig på, at familien støder til, hvilket han forventer sker i starten af juli.

Mark O. Madsen debuterede som MMA-kæmper i 2013. Siden da har han deltaget i 12 kampe og vundet dem alle.