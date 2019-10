Mark O. går ind på det amerikanske boligmarked

For at forbedre sine arbejdsbetingelser i Las Vegas, er den danske UFC-kæmper i gang med at sondere terrænet - indgår samarbejde med jiu-jitsu-træner

Den amerikanske delstat Nevada er på vej til at blive en dansker rigere.

Mark O. Madsen er gået aktivt ind i kampen for at finde det rigtige sted at bosætte sig.

Ikke permanent, for der er fødderne for godt og solidt begravet i den falsterske muld. Men for at give sig selv bedre betingelser, når han befinder sig i Las Vegas.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Min base er i Danmark, men jeg har en ejendomsmægler i gang med at lede efter hus eller måske lejlighed i Vegas. Som en base for mig. Så jeg har et fast sted, når jeg flyver ind fra Danmark, siger han.

Et fast sted

- Dermed kan jeg undgå for meget støj. Normalt er der mange beslutninger, der skal træffes; bil, hotel og så videre. Hvis jeg får et fast sted, kan jeg koncentrere mig om træningen – og i øvrigt have et sted, som jeg kan tage trænere og sparringspartnere med, siger han.

- Jeg vil gerne have en fast base, et sted hvor vi kender forholdene. Så det eneste der skal ske er, at vi kan få jetlagget ud af kroppen og komme i gang med træningen, forklarer han.

Han bor på Falster og træner dagligt i Olympian Gym, som han har bygget op fra grunden i Maribo på Lolland. Desuden er Nykøbing Falster byen, hvor hans børn går i skole, og det bliver der ikke lavet om på, bare fordi far er ved at arbejde sig mod toppen af international Mixed Martial Arts – i skikkelse af UFC.

Foreløbig har han selv været med ude og se en enkelt ejendom. Det viste sig at være en interessant oplevelse.

- Min drøm er at finde noget midt mellem Xtreme Couture og UFC Performance Institute (der er sådan cirka fire kilometer mellem de to trænigscentre i den sydlige del af Las Vegas, hvor han har sin gang, når han besøger storbyen, red.), og jeg kom ind i et ret lækkert hus. Ja, det viste sig, at det kostede to millioner. Altså dollars. Ha ha ha.

Liiige i overkanten

- Da jeg fortalte, at jeg havde skrevet kontrakt med UFC, hentede de champagnen frem, og så skulle den have den helt store tur. Rolig, rolig nu, sagde jeg så, fortæller han og understreger, at det var liiige i overkanten af, hvad han havde tænkt sig.

At det overhovedet er kommet dertil, at den nu 35-årige olympiske sølvvinder satser så benhårdt på et gennembrud i USA, skyldes mest af alt hårdt arbejde. Og mere af samme skuffe. Det er han selv ikke i tvivl om.

- Jeg knokler. Jeg er næsten besat af at skabe de optimale rammer for mig selv i den her branche, siger han og begynder at remse sit program for en almindelig fredag op. Her er flere træningspas krydret med møder af både sportslig- og forretningsmæssig karakter.

- Lige nu ved vi ikke, hvornår jeg får en kamp igen. Man kan kalde det for en form for vakuum. Men jeg ved, at der hele tiden er opgaver, der skal løses. Det er spændende og udfordrende, fortæller han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Headhunter islandsk jiu-jitsu-træner

Mark O. Madsen debuterede i UFC i Royal Arena i september med sejr over en italiener. Han har skrevet kontrakt for fire kampe - men der er endnu ikke sat dato på den næste. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Efter kontrakten med UFC er indgået, skal parret Mark og Maria O. Madsen ikke længere stå for at arrangere MMA-stævner i Danmark. Det har frigivet noget tid i kalenderen.

Det giver blandt andet mulighed for at være mere sammen med parrets to børn. Men Mark afviser, at der er blevet mere tid i sofaen.

- Jeg har oplevet en anden ro nu, hvor der er mulighed for at gå dybere ned i opgaverne. Vi ku’ da nok godt slappe mere af nu. Men jeg er i, hvad jeg kalder min sidste olympiske satsning, siger han og henviser til sin fortid som bryder, hvor han planlagde så godt som alt efter OL hvert fjerde år – og den cyklus, han var inde i konstant.

MMA-karrieren er af en helt anden støbning, men det har givet mening for ham at betegne den som endnu en cyklus.

Mantraet af kort og godt, at der skal arbejdes hårdere end konkurrenterne.

- Hårdt arbejde slår talent hver eneste gang. Det er filosofien for det, jeg laver. Vi er ikke kommet sovende til det, siger han.

Sort bælte i brasiliansk jiu-jitsu

- Det er altså nu, vi skal trykke på speederen, og det sidste skal klemmes ud. Der skal ikke være mere eller hårdere træning. Men vi skal kunne skære fra. Det har jeg lært af Guldfireren.

- Når man står med de sidste forberedelser, skal man ikke træne mere eller hårdere. Man skal kunne skære ting fra, så der er større fokus på det, man gør i forvejen. Det er den proces, vi har gang i nu.

En af nyskabelserne er en helt frisk aftale indgået med islandske Arnar Freyr Vigfússon, der har sort bælte i brasiliansk jiu-jitsu samt 16-17-års erfaring med træning af nogle af planetens stærkeste MMA-kæmpere.

Vigfússon tager fredag hul på et nyt kapitel i sit liv, da han simpelthen er flyttet til Maribo. Dels fordi hans datter bor i byen, dels fordi han dermed kan træne med Mark O. Madsen dagligt.

- Han skal varetage min jiu-jitsu og grabbling. Han har undervist i mange år og trænet flere UFC-kæmpere, og det har været vigtigt for mig, så jeg kan arbejde endnu mere metodisk og struktureret og blive endnu bedre på gulvet, siger Mark O. Madsen.

- Arnar er ualmindelig dygtig – både som underviser og instruktør. Men det er endnu et forsøg på at optimere mine rammer, så jeg hele tiden kan blive bedre, forklarer han.

Martin Kampmann fortsætter som Mark O. Madsens head coach.

Se også: Mark O. ramt af trykken for brystet: - Kostede ekstremt meget

Se også: Mark O. mødt med skulende blikke: 'Hvem fanden er han?'

Overvandt indre dæmoner: Det ændrede mit liv