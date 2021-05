Mark O. haster til USA

Det skal pludselig gå stærkt for Danmarks mest profilerede UFC-kæmper, efter han har fået sat dato på sin næste kamp

Det er ren galskab.

For et par uger siden stod den for Mark O. Madsen og familien på kloak, rotter og skimmelsvamp, som han formulerer det.

Nu skal den olympiske sølvvinder i al hast have pakket sin kuffert og komme til USA.

Det er en kendsgerning her et døgns tid efter, nyheden om at han vender retur til UFC i august, landede.

- Jeg flyver på søndag. Hvis jeg skal nå at komme til USA, inden det arbejdsvisum, jeg tidligere har søgt, udløber, skal det være søndag, fortæller han efter at have fået mail fra UFC tidligere på dagen.

Her bekendtgjorde forbundet, at man gerne hjælper ham til USA, så han kan komme i sving med forberedelserne til braget mod Clay Guida.

- Jeg kan godt vente til senere, men så skal jeg i gang med at søge et nyt visum, og det kan tage lang tid. Så det er nu, det skal være.

- Men din kamp er 21. august. Kommer du så ikke hjem inden?

- Det regner jeg ikke med.

- Hvad så med familien? Dine børn?

- De kommer også derover. Nok lidt senere. Men jeg håber, at jeg så kan have dem omkring mig, mens jeg arbejder og forbereder mig, siger han.

En rockstjerne

Der er mange ting, Mark O. Madsen endnu ikke ved om kampen. Som for eksempel hvor den skal finde sted. Han er heller ikke klar over, hvor han skal bo og træne.

Måske bliver det Las Vegas, som han i første omgang flyver til. Måske Californien eller Colorado.

- Nu handler det om at komme derover, og så mødes jeg i første omgang med min agent og UFC, og så tager vi den derfra, kommer det nærmest forpustet og grinende fra falstringen.

Clay Guida bliver Mark O. Madsens næste kamp. Foto: Jeff Chiu/AP/Ritzau Scanpix

- Men det er spændende! Og det bliver jo en vild kamp. Han er en rockstjerne. En af dem, jeg selv har siddet og kigget på, siger han med henvisning til 39-årige Guida.

Han er som Mark O. Madsen tidligere bryder og en meget populær UFC-kæmper. Det har danskeren også allerede mærket.

- Nyheden som sådan er ikke breaket i USA, det er bare sivet ud forskellige steder på nettet. Men jeg har allerede mærket det på mine sociale medier, hvor folk har skrevet til mig, fortæller Mark O.

Han har også fra UFC’s side ladet sig fortælle, at han nu står overfor en meget populær herre.

- Jeg har fået at vide, at jeg nok bliver buhet ud i buret. Men det går nok. Jeg har trods alt engang kæmpet mod en aserbajdsjaner – i Aserbajdsjan, og det gik da meget godt, siger han roligt, inden han flækker i et nyt grin.