Mark O. holder møder med Kessler

Nyt samarbejde? The Olympian og The Viking Warrior har holdt møde, men Mark O. Madsen svarer noget kryptisk for sig

Det er knap tre uger siden, han gjorde kort proces mod Patrick Nielsen i K.B. Hallen, og allerede nu buldrer Mark O. Madsen videre mod nye MMA-eventyr.

Kort tid efter sejren bekendtgjorde han, at han drager til Singapore i august for at deltage i en træningslejr hos One Championship, der er den asiatiske pendant til UFC i USA.

Og forleden kunne han så afsløre, at turen forinden går til Las Vegas i tre uger.

- Det er voldsomt, men spændende, siger han til Ekstra Bladet.

Mandag drager han og familien til spillebyen i Nevada, hvor han efter eget udsagn skal holde en række møder og træne i Xtreme Couture, MMA-legenden Randy Coutures gym i Las Vegas.

Og det falder meget belejligt sammen med UFC Fight Week, der løber af stablen onsdag-søndag i næste uge.

UFC Fight Week er en smeltedigel af MMA-folk i både bar overkrop og jakkesæt, der mødes i trænings-sessioner, hyldester af legender og meget andet. Eller sagt med andre ord: Det helt rigtige sted at være, hvis man er en dansk MMA-kriger med vind i sejlene og UFC som det helt store mål.

Mark O. brugte lige knap tre minutter på at få has på Patrick Nielsen i sin seneste MMA-kamp. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men at få Mark O. Madsen til at sige, at han rejser derover for at forbedre sine chancer for at komme i UFC – eller endda lukke en aftale, er nogenlunde lige så let som at vriste sig fri af hans greb i oktagonen.

- Vi har brugt tiden siden sidste kamp på at vende hver en sten og afsøge hvert et hjørne af muligheder. Og vi står i en vanvittigt spændende ting, hvor vi skal træffe store beslutninger, fortæller han.

Familien Madsen vender retur til Danmark om tre ugers tid, og så har Mark O. en god uges tid, inden han rejser den anden vej – til Singapore.

Senest 17. august er han dog hjemme i Danmark igen. For her åbner Olympian Gym i Maribo, det stort anlagte træningscenter på Lolland, hvor han sammen med sine partnere vil åbne dørene for høj såvel som lav.

- Ja, der er mange bolde i luften. Jeg ved godt, at de andre store centre har tusindvis af medlemmer. Vi har foreløbig 198. Og der er mange, der nok griner af mig i MMA-miljøet. Men vi er gået all in på det og vil skabe et verdensklasse-miljø. Og vi har fået en kæmpe lokal opbakning til det, siger han og medgiver, at det er en meget speciel følelse, at træningscentret nærmer sig åbning.

- Og så holder vi pludselig møde med Mikkel Kessler, der for mig er en af de største atleter, vi har haft i Danmark. Det var spændende.

- Hvad talte I om?

- Ja…det kan ikke sige. Endnu…Men jeg har nogle beslutninger, jeg skal træffe, og det skal ske på så veloplyst et grundlag som muligt, siger han svært kryptisk.

De to parter har dog aftalt at mødes igen. Så meget vil Mark O. Madsen da gerne sige.

- Hvad forventer du at få med hjem fra Las Vegas?

- Jamen, vi skal ud og vende hver en sten. Jeg håber, jeg kommer klogere hjem.

- Klogere på hvad?

- Klogere på mine muligheder. Det er det, det handler om. Jeg har en kamp foran mig. Alt er på spil. Jeg har en underskrift, der skal sættes. Og den vil jeg gerne sætte på noget, jeg kan stå inde for, og som jeg tror på, siger han.

