Mark O. ikke i tvivl: Er dybt uenig

For fjerde gang i karrieren skal Mark O. Madsen kæmpe i et UFC-bur, når Vinc Pichel venter natten til søndag. Favoritværdigheden kan danskeren ikke genkende

Dialekten har ikke ændret sig, selvom han for små tre måneder siden forlod den danske andedam og indledte et amerikansk eventyr i Arizona.

Den 37-årige Nykøbing Falster-dreng Mark O. Madsen er den samme, om end omgivelserne er nye.

Og dog.

MMA-kæmperens vanlige ydmyghed er for en stund skubbet til side. Der er i hvert fald ingen tvivl om, hvem 'The Olympian' selv har som favorit, når han om få dage skal slås i UFC-oktagonen for første gang siden august sidste år.

- Jeg kan læse, jeg er underdog, men det kan jeg ikke bruge til en dyt, for jeg er ganske enkelt ikke enig. De (medierne, red.) kalder ham for UFC's mest undervurderede letvægtskæmper, så det bliver spændende at møde sådan en karl. Jeg vil nok nærmere kalde det en 50-50, fortæller Mark O. Madsen med et grin, da Ekstra Bladet taler med ham.

Natten til søndag 10. april hedder modstanderen Vinc Pichel i UFC-273-stævnet i Jacksonville, og her skal danskeren forsøge at tilkæmpe sig sin fjerde sejr ud af fire mulige i MMA-sportens fineste afdeling. Sågar som en del af UFC's main card.

Og ganske rigtigt. Amerikanske Vinc Pichel kan ikke kun prale af sit sorte overskæg inden dysten. Han har også favoritværdigheden med sig, hvis man besøger diverse betting-udbydere.

Mark O. Madsen rykkede for nyligt til USA, og for nu er familien blevet hjemme i Nykøbing Falster. Foto: Henning Hjorth

Har aldrig været bedre

Han virker fokuseret, Mark O.

I januar plantede han fødderne på amerikansk jord for at blive ved med at jagte tilværelsen i UFC. Familien er blevet hjemme, indtil det praktiske i USA er kommet ordentligt på plads, og sammen med sit team dedikerer han nu det meste af døgnet til sin træning.

- Jeg er den bedste version af mig selv som MMA-kæmper. Jeg føler mig hamrende klar. Cardioen er god, og jeg har trænet benhårdt, fordi jeg ikke har været i stand til at fokusere på andet, lyder det.

Nødvendigt, når danskeren beskriver sin kommende modstander:

- Det er den bedste UFC-kæmper, jeg har mødt til dato, fortæller Mark O. kortfattet, men meget mere vil han egentlig ikke sige. Han fokuserer på sig selv, og den opgave han skal ind og løse:

- Vi har arbejdet på at tage røven på ham. Simpelthen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg kommer ud af brydningen, og den del har han selvfølgelig forberedt sig på, så vi har kigget på andre områder, hvor vi kan overraske ham.

Strategi og forberedelse er blevet væsentlige nøgleord for den tidligere OL-deltager. I USA arbejder han med en række af verdens bedste trænere i MMA-regi, og Mark O. lægger ikke skjul på, han er blevet en klogere kæmper, og det får Vinc Pichel at føle.

- Han skal stå tidligt op, tage handskerne på, smide tandbeskytterne i munden, og så kører vi derfra, siger Mark O. Madsen uden nogen som helst tøven i stemmen.

Danskeren har vundet sine foregående tre kampe i UFC. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rent bord

I MMA-sammenhæng er Mark O. Madsen ubesejret i sine foregående 11 kampe, så man kan med rette have store forventninger til den tidligere bryder.

I UFC-debuten 28. september 2019 vandt han over Danilo Belluardo på knockout i første runde, fire måneder senere trak han sig sejrrigt ud af kampen mod Austin Hubbard, og Clay Guida blev slået sidste sommer.

Men som danskeren også selv fortæller, er 39-årige Vinc Pichel ikke hvem som helst. Amerikaneren er fem UFC-kampe rigere og har vundet syv ud af otte kampe.

Det store brag finder sted i VyStar Veterans Memorial Arena omkring klokken 04.00 dansk tid og kan streames på Viaplay.

