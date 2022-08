Mark O. indrømmer: Det var slet ikke planen

Mark O. Madsen har endelig fået sin næste modstander på plads i skikkelse af amerikanske Drakkar Klose.

Men oprindeligt var det slet ikke på tegnebrættet, at de to skulle kæmpe. Altså lige indtil amerikaneren ikke kunne dy sig i kølvandet på sin sejr over landsmanden Brandon Jenkins og råbte efter at møde Mark O. Madsen.

Kampen om Europa

Faktisk var der et europæisk topopgør under opsejling. Ifølge den danske UFC-kæmper var der dialog mellem hans team og den britiske kæmper Paddy Pimblett.

- Mit team var egentlig i gang med Paddy Pimplett, som har braget ind på UFC-scenen.

- Om jeg skulle tage til Liverpool og bøffe ham, eller om han kan komme til København til endnu et UFC-stævne er egentlig ligegyldigt, udtaler Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

Men da Drakkar Klose pludselig satte den verbale offensiv ind, blev de planer ændret ..

Ligheder med McGregor

Mark O. Madsen var ellers tændt på at møde Paddy 'The Baddy' Pimblett, der for blot et år siden væltede ind på UFC-scenen.

Den Liverpool-fødte englænder er af mange udråbt som den nye Conor McGregor i kampsportens verden.

'The Baddy' er på kort tid blevet til noget af en fanfavorit hos især det britiske publikum, siden irske Conor McGregor trådte ud af oktagonen i juli sidste år.

Paddy med det rimende kaldenavn 'The Baddy' er kendt og elsket for sin åbenmundethed og 'her kommer jeg'-attitude.

Derfor ville britens navn alene være noget af et trækplaster, hvis de to i denne omgang var endt med at stå overfor hinanden.

Mark O. Madsen kæmpede sin første UFC-kamp på hjemmebane i Royal Arena og slagtede sin italienske modstander et minut og 12 sekunder inde i første runde Foto: Jens Hartmann/Ritzau Scanpix

- Det ville naturligvis - upåagtet af at Paddy Pimblett ikke er en top-15 kæmper - være en sindssygt spændende kamp, siger Mark O. Madsen.

- For han er et kæmpe navn, især set med europæiske briller.

Danskeren var også i forbindelse med en af englænderens kampe ude og drille med et ordspil på den engelske UFC-kæmpers kaldenavn 'The Baddy'

'Stærk indsats af Paddy 'The Fatty' (Den tykke red.), vælg hvilken som helst dato, og jeg er klar'

Hvortil Drakkar Klose fandt det nødvendigt at blande sig i feedet ...

Og de sociale medier har i den grad udviklet sig til en anderledes type arena for stjernerne. Således vågnede endnu en UFC-kæmper fra sit hi og bragte sig i spil til en kamp med Madsen.

Australske Dan 'The Hangman' Hooker sendte en stikpille til danskeren og bad ham tage imod 'kontrakten'.

Ifølge Mark O. Madsen var der tale om spil for galleriet, for han har aldrig set en konkret kontrakt med sit og australske Hookers navn på, som den 'The Hangman' ellers refererer til.

- Han var inde og skrive, at jeg skulle stoppe med at undgå kontrakten, eller også ville han forsegle mine 'legoklodser'.

- Men jeg har ikke set nogen kontrakt

- Han er ellers 13'er på listen og havde helt klart været en spændende modstander at løbe ind i, udtaler Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.