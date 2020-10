Mark O.: - Jeg fik corona

I et interview med Ekstra Bladet fortæller den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen, at han har været ramt af coronavirus

2020 har budt på op- og nedture for den danske UFC-kæmpe og tidligere olympiske bryder Mark O. Madsen.

Marts blev indledt i med karrierens største kamp og sejr mod Austin Hubbard. Her brækkede Madsen kæben og siden hen blev han smittet med coronavirus.

Men ...

- Mandag morgen tager jeg til Las Vegas, hvor jeg bliver klogere på det hele, siger Mark O. Madsen med et håbet om en ny UFC-kamp til Ekstra Bladet.

- Jeg har møde med Ali Abdelaziz (Mark O. Madsens manager, red.), og jeg skal også træne derovre. Jeg skal se på mulighederne for en kamp.

Har du returbillet med?

- Du ved, at jeg er født og opvokset på Falster med livrem og seler. Det er faktisk billigere at købe med en returbillet, men den kan også ændres.

- Jeg ved, at når jeg gør noget aktivt, så sker der de meste fantastiske ting, og det skete der også, da jeg skrev under med UFC for første gang. Vil jeg noget i den her sport, må jeg gøre det selv.

Den hårde tid

Efter sejren over Austin Hubbard i marts gik året som nævnt skævt.

- Jeg løb ind i en brækket kæbe i marts, så gik der betændelse i den, den blev genopereret, og da jeg så skulle i gang igen, fik jeg konstateret corona.

- Jeg har haft corona, så der har været nogle udfordringer. Nu håber jeg, at vi er igennem de værste, at vi kan kigge fremad og få sat tempo på rejsen på igen.

Ved du, hvordan du fik det?

- Næ. Både min søn Magnus på ni år og jeg testede positiv, siger Mark O..

Uvist

Bliver det så overhovedet i år, at vi ser dig i buret igen?

- Hånden på hjertet så ved jeg ikke mere, end jeg fortæller nu. Jeg ved, at der kan ske ting hurtigt. Min billet kan ændres, så hvis der kommer noget med kort varsel, er jeg klar.

- Jeg holder mig i form og holder mig til i Las Vegas, hvor beslutningerne bliver taget.

