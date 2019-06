Mark O. knastør: God tur hjem til Albertslund, Patrick

Kæmpe røvfuld: Patrick banket af Mark O.

K.B. HALLEN (Ekstra Bladet): Det var forventet.

Patrick Nielsen var ikke just udråbt som favorit i lørdagens imødesete MMA-kamp mod Mark O. Madsen. Og bokseren nåede da også kun nogle få minutter i oktagonen, før han måtte tappe sig ud efter at være blevet holdt i en solid lås af sin modstander.

Det var et voldsomt klimaks på flere måneders opvarmning, der eskalerede i dagene op til, hvor hyggelig professionalisme og respekt for hinanden blev afløst af trash talking og sær opførsel af især Nielsen.

Derfor var der heller ikke just venskabelighed og søde ord, da det hele var overstået.

'Jeg slår som en kælling'

Patrick gik til Mark og sagde noget til ham, mens Mark replicerede.

- Hvad sagde han til dig?

- Jamen, han lod mig bare vide, at jeg slår som en kælling, sagde Mark O. Madsen smilende til Ekstra Bladet, da de var kommet ud af ringen, og pulsen var kommet bare et nøk ned.

- Og hvad svarede du så?

- Jeg sagde tak for i aften, Patrick. Og god tur hjem til Albertslund, kom det kækt.

Trods den manglende kærlighed mellem de to, ville vinderen gerne anerkende sin modstander, selvom respekten er dalet betragteligt de senere dage.

Forberedelse, forberedelse, forberedelse

- Han gjorde en hæderlig figur, og jeg anerkender hans indsats. At han så ikke formår at holde det cool efter kampen, er så på hans kappe.

- Han har været svær at arbejde med fra starten. Det sælger ikke sig selv. Det kræver indsats. Han var heldigvis mere medgørlig oppe i buret, sagde den tidligere OL-sølvvinder.

Han lagde ikke skjul på, at forberedelse, træning og mere forberedelse var årsagen til, at han endte som sejrherre.

- Jo mere man træner, jo heldigere har man en tendens til at være. Det lykkedes i dag. Det er ikke let, men jeg har forberedt mig. Havde jeg været mindre forberedt, så havde udkommet nok også været anderledes.

- Man skal ikke glemme, at han er dygtig og slår hårdt. Og der var en reel risiko for, at jeg var løbet lige ind i en lige venstre. Og så havde vi nok stået i en ny situation, kom det roligt.

I den modsatte lejr var Patrick Nielsen ikke imponeret af Mark O. Madsen og mente, at han slog som en pige - og var en fucking kylling eller svans, som du kan læse her.

