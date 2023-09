Mark O. Madsen bekræfter: Skriver under på kontrakt

Så er underskriften på plads.

Mark O. Madsen skal i kamp igen i verdens største MMA-forbund, UFC.

Tidligt fredag morgen skrev han under på en kontrakt, der sikrer ham en kamp i november mod Jared Gordon fra USA.

- Det er svært ikke at være begejstret, kom det fra en velklædt Mark O. Madsen, der tidligt fredag smed en video på sin Facebook-side, hvor han skrev under på kontrakten.

Det er endnu ikke meldt ud nogen steder, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig om UFC 281 i selveste Madison Square Garden 11. november.

- Så er kontrakten signed. Ny kamp i boksen en tidlig fredag morgen, sagde han og bankede i bordet. Tydeligt glad.

- Der er en fight på vej. Jeg er sateme begejsteret. Nu giver vi den gas, kom det.

Jared Gordon til venstre mod Paddy 'The Baddy' Pimblett i december sidste år. Foto: John Locher/AP/Ritzau Scanpix

Jared Gordon mangler endnu at skrive under, men den 34-årige amerikaner har for nylig sagt, at han higer efter at komme i buret igen, og en kamp på hans hjemmebane i New York mod en olympisk sølvvinder siger han næppe nej til.

Til november vil det være et år siden, Mark O. Madsen senest var i kamp. Ved den lejlighed tabte han for første gang en MMA-kamp til Grant Dawson.