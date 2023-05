Mark O. Madsen flytter hjem til Danmark

En kæmpe dansk stjerne flytter hjem.

Mark O. Madsen river teltpløkkerne i USA og flytter hjem til lille Danmark med resten af sin familie på grund af hans kone Maria kæmper med sklerose.

Det bekræfter han selv i et opslag på sin Facebook-profil.

- Det er på tide, at jeg kommer med en lille update, og jeg har da ikke været i kamp i år endnu, og det skyldes, at jeg har måtte takke nej af et par omgange.

- Vi har specielt her i den sidste periode kæmpet en hel del med Marias sklerose, og det tager vi altså konsekvensen af nu.

- Derfor går turen til Danmark, lige så snart børnene er færdige med skole i slutningen af den her måned.

- Det har været en kæmpe oplevelse at bo og leve her i USA. En rejse, som jeg er utrolig stolt over, at vi har begivet os ud på og også en oplevelse, jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg har kunne dele med mine børn og min hustru.

- Nu går turen til Danmark. Hjem og lægge en ny plan. Så vi ses derhjemme, siger den tidligere OL-sølvinder i videoen på Facebook.

Mark og Maria O. Madsen sammen i deres hjem i Nykøbing Falster tilbage i 2021. Foto: Henning Hjort

Det er knapt 1,5 år siden, at familien byttede Nykøbing Falster ud med Arizona.

Dengang var planen i første omgang, at det skulle være et to-årigt ophold for både Mark og resten af familien, men hans kones sklerose har altså taget til, og det tager de nu konsekvensen af.