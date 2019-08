Mark O. Madsen indgår historisk samarbejde

Sommerens tre uger lange træningstur til Las Vegas har kastet mere end almindelig hygge af sig for Mark O. Madsen.

Fredag kan MMA-kæmperen fortælle, at han har skrevet kontrakt med verdens førende MMA-manager, Ali Abdelaziz, og Dominance MMA, som hans firma hedder.

Det er samme mand, der har UFC-stjernen Khabib Nurmagomedov i stalden.

- Ali er manden i Vegas. Han er den førende MMA-manager i verden. Jeg prøver så vidt muligt at alliere mig med de bedst mulige ressourcepersoner, og der er Ali en vigtig brik. Ali har direkte kontakt til præsidenten i UFC, Dana White, og har i det hele taget alle de rigtige kontakter. Det er en kæmpe chance for mig, siger Mark O. Madsen.

Udover den øgede mulighed for at finde større aftaler internationalt, bliver danskeren en del af et fighter-fællesskab, der kan styrke den sportslige udvikling hos ham.

- Ali kan give mig adgang til de vildeste træningscamps med de bedste kæmpere i verden. Deriblandt Khabib, som jeg allerede har trænet med, siger Mark O. Madsen og refererer til ugerne i Las Vegas i juli.

Ali Abdelaziz har stor erfaring i sporten og har forhandlet nogle gevaldige aftaler på plads gennem årene. Han havde blandt andet en finger med i spillet, da Khabib og Conor McGregor rendte ind i hinanden i historiens største MMA-brag sidste år.

Og han ser store muligheder i danske Madsen.

- Jeg ser Mark som en Ferrari. Han har bare brug for en god garage. Og jeg kan slet ikke vente med at få Ferrarien ud på vejen, siger han.

