Mark O. Madsen vil pensionere modstander

Mark O. Madsen er klar i spyttet. 'The Olympian' sigter efter at knockoute og dermed 'pensionere' sin kommende modstander, den tidligere top 15-kæmper Dakkar Klose

Amerikaneren Drakkar Klose sagde det allerede i april, da han havde knockoutet sin landsmand Brandon Jenkins.

- Nok om det her, jeg vil møde Mark Madsen, hvor er du henne, dreng?

Se klippet ovenfor, hvor danskerens kommende modstander kalder den danske UFC-kæmper ud på live-tv.

Vinc Pichel og Mark O. Madsen gav tilskuerne i den amerikanske by Jacksonville en ordentlig omgang for pengene, da de gik alle tre runder fuldt ud Foto: James Gilbert/Ritzau Scanpix

Konflikten har ulmet under overfladen siden april. Og nu får amerikaneren sit højeste ønske opfyldt. 29. oktober får Klose lov til at møde 'The Olympian' i Las Vegas.

Den ubesejrede danske UFC-kæmper har trænet hele sommeren og kan ikke vente med at kæmpe mod den åbenmundede amerikaner i oktagonen.

- Han har bedt om kampen, og nu har han fået den. Men det, man skal være opmærksom på med alting her i livet, er, at nogle gange får man det ønsker, man ønsker. Det har han fået, og nu venter der en røvfuld.

Den tidligere danske OL-guldmedaljevinder havde hænderen fulde med Vinc Pichel Foto: David Yeazell/Ritzau Scanpix

Hidtil største udfordring

Mark O. Madsen ser frem til opgøret, hvor han skal møde 'den bedste modstander, han hidtil har mødt'. Drakkar Klose er i hvert fald den modstander, der har været højest rangeret. Den danske OL-sølvmedaljevinder er dog ikke det mindste i tvivl om, hvordan han skal gribe kampen an eller rettere slå an.

- Jeg har tænkt mig at gå ind og afslutte den her kamp med et knockout.

- Jeg tror, Drakkar vurderer meget ud fra, hvad jeg har præsteret tidligere. Men det er en ny Mark O. Madsen, der kommer til at stå der.

- Der er ingen tvivl om, at han undervurderer mig som MMA-kæmper. Så jeg glæder mig til at vise Drakkar, hvor skabet skal stå.

Da kampen blev offentliggjort, var danske Mark O. hurtigt ude med en stikpille til amerikaneren på Twitter.

'Endelig får jeg chancen for at kæmpe mod ham, der trak sig, efter han blev kørt rundt af en fjervægtskæmper. Jeg er ikke fjervægt eller din kæreste. Nu skal du ikke trække dig, prinsesse'.

Det vil være ikke være første gang, Mark O. knockouter en UFC-modstander. Faktisk afsluttede danskeren sin UFC-debut på hjemmebane i Royal Arena mod Danilo Belluardo efter et minut og 12 sekunder med en teknisk knockout, en TKO.

Samme trænere

Mark O. Madsen valgte i maj måned at skifte træningscenter i Arizona til 'Fight Ready'. Det viser sig dog at være Drakker Kloses tidligere center. Amerikaneren blev uvenner med centerets trænerteam.

Det gjorde ikke den amerikanske kæmpers lyst til at møde 'The Olympian' i oktagonen mindre.

I juli eskalerede konflikten mellem de to UFC-kæmpere på Twitter og Mark O, og i et interview med MMA-mediet Severe MMA satte Klose ord på en mulig kamp.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Drakkar Klose her set med de sort/røde handsker ovenpå modstanderen Rafa Garcia i slutjuli Foto: Jerome Miron // Ritzau Scanpix

- Det er ham (Mark O. red.), jeg vil kæmpe imod. Jeg kan ikke lide hans trænerteam. Så jeg vil gerne ind og smadre ham, så jeg kan lukke munden på hans trænere.

Den tidligere OL-sølvmedaljevinder er dog ikke til rokke ud af sin tyrkertro, uanset hvad Klose udtaler eller skriver.

- Nu har han fået en kamp med 'the Olympian', og jeg har tænkt mig at tage den her kamp meget meget alvorligt. Hvad, han har af beef med trænerne, står for egen regning, men jeg har tænkt mig at lukke arret på ham og vinde den her kamp.

Oprindeligt var Mark. O. og teamet i dialog om at møde den britiske fanfavorit Paddy Pimblett. Danskeren var godt i gang med at køre en stemning op på Twitter, men Klose afbrød løjerne.

'Hvorfor prøver du at kæmpe mod en knægt, jeg har råbt dig ud to gange, men du tør ikke'.

Drakkar Klose vandt sin seneste kamp i slut juli mod Rafa Garcia, mens Mark O. Madsen vandt over Vinc Pichel tilbage i april måned. Madsen fik et brud i foden, da han smadrede oversiden af foden ind på amerikanerens knæskal.

Sådan ser Mark O. Madsens fod ud, efter han smadrede den ind i knæskallen på sin modstander. Foto: Privatfoto

Et brag i vente

Begge kæmpere går en skæbnekamp i møde. UFC er en hård branche, hvor enhver kæmper ikke er bedre end sin seneste kamp. Det ved danske Mark O., der kender sin besøgstid, når først klokken ringer, og publikum hujer.

- Klose er en tidligere top 15-kæmper, der er startet året med to sejre. Så i min bog er det stadig en top 15-kæmper, jeg møder.

- Nu står de næste 10 uger på intensiv forberedelse i træningslejr op til kampen. Så venter der et brag, hvor jeg har tænkt mig at pensionere Dakkar Klose.

