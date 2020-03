Mark O. opereret: Prøvede at pille sine tænder ud

Den tidligere olympiske bryder Mark O. Madsen kæmpede lørdag nat sin største kamp ved UFC 248.

Til dato hans største fight og udfordring.

Austin Hubbard, der er verdensmester ved LFA-forbundet i USA, var modstanderen. Efter tre hårde runder vandt Mark O. Madsen på en split decision.

Men det havde også sin pris - en brækket kæbe to steder, og en operation til følge på Rigshospitalet.

Tirsdag blev Nykøbing Falster-drengen opereret. Han har fået fyldt kæben med titanium hele vejen rundt, og med en skruetrækker fået indsat skruer i over- og undermunden for at holde kæben på plads.

Ekstra Bladet mødte Mark O. Madsen på Rigshospitalet efter hans overståede operation.

Det var en meget stolt og glad Mads O. Madsen Ekstra Bladet mødte oven på sin operation onsdag formiddag. Foto: Anthon Unger

- Jeg har det fantastisk. Om to en halv time står min hustru herinde, og så triller vi hjem til Falster. Det glæder jeg mig ualmindeligt meget til, fortæller Mark O. Madsen, da Ekstra Bladet møder ham på sin stue på Rigshospitalet.

Den tidligere bryder har næsten været væk fra sin familie, siden han underskrev kontrakten med UFC.

- Så jeg har været væk i sammenlagt tre måneder. Det har kun været afbrudt af, at jeg bla. skulle hjem efter et arbejdsvisa. Men jeg har jo to dejlige børn på otte og fire år, så det er længe, fortæller Mark O. Madsen, der bestemt ikke har mistet sit gode humør oven på operationen.

- Når jeg kommer hjem til Magnus (Mark O. Madsens søn red.), så er der lidt streetcredit at hente der. Så kan jeg sige, at jeg minder lidt om Wolverine, fortæller Mark O. Madsen med et stort smil på læben.

Der var overskud til at fortælle historier fra Las Vegas af Mark O. Madsen, mens han ventede på at blive scannet på Rigshospitalet. Foto: Anthon Junger

Prøvede at pille sine tænder ud

2. runde var knapt gået i gang, før Mark O. Madsen modtog et velplaceret knæ midt på kæben.

- Jeg troede faktisk, at jeg havde fået slået tænderne ud. Men jeg kunne ikke pille dem ud, da jeg var inde i buret. Så jeg tænkte, hvad fanden er nu det for noget, siger Mark O. Madsen, der under hele interviewet virker overskudsagtig.

- Jeg havde blæst ham op mod buret, så jeg fik lige tid til at tjekke, om jeg kunne tage dem ud eller hvad. Men det kunne jeg altså ikke, de sad heldigvis fast, siger en grinende Mark O. Madsen.

Lægerne på Rigshospitalet frygtede, at mma-kæmperen ikke 'kun' var sluppet afsted med en brækket kæbe. De frygtede også, at brusken i hans adamsæble var blevet ødelagt under fighten.

- De kunne se på scanningen, at jeg har en skade på mit adamsæble. De har så vurderet, at det muligvis er en ældre skade. Selv om jeg har været forskånet fra at få et kæbebrud før, så har jeg jo været igennem operationer med begge knæ, begge skuldre og min tommelfinger. Der er en skade på adamsæblet, men de mener ikke, at det er fra denne gang, og at det ikke er nødvendigt med en operation. Så der var vi heldige, fortæller Mark O. Madsen.

Udover tre styks plastre i Mark O. Madsens ansigt, var det ikke tydeligt at se, at han havde brækket kæben. Foto: Anthon Unger

Pause på 4-6 uger - eller ikke helt

Mark O. Madsen var indlagt på 7. etage på kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Heldigvis har Rigshospitalet elevatorer, der forbinder hele hospitalet sammen. Det er de fleste patienter glade for, men Mark O. Madsen vælger ikke den 'nemme' løsning.

- Jeg kan jo lige så godt komme i gang, siger MMA-stjernen, da han tager trapperne for at komme ned til sin scanning.

Lægerne har fortalt ham, at skruerne skal sidde i de næste 4-6 uger, og han så burde være klar derefter. Det passer også, i hvert fald hvad angår sparring.

- Jeg vil sige, at jeg regner med, at jeg er klar på torsdag. Der skal jeg da ned og cykle lidt. Selvfølgelig har jeg en kæbe, der er gået i stykker, men jeg skal jo holde alt andet ved lige, fortæller Madsen.

- Nu venter der en udfordring, fordi jeg får flydende kost. Jeg skal jo have proteiner, kulhydrater og de ting, jeg plejer at spise. Jeg er i dialog med en diætist, der skal lave min almindelige kostplan om til en flydende. For jeg skal helst ikke tabe mig yderligere, siger Mark O. Madsen, der ikke har tænkt sig at ligge på den lade side efter skaden.

- Det føles lidt som om, at prisen for at komme hjem og se min familie er den brækkede kæbe. Og ved du hvad? Det vil jeg gerne betale på nuværende tidspunkt. Jeg har brug for at have min familie omkring mig, fortæller Mark O. Madsen til slut.

Mark O. Madsen glædede sig til at komme hjem og bruge tid sammen med sin kone og børn. Han tog hjem til Falster onsdag ved middagstid. Foto: Anthon Unger

