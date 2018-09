Mark O. overvældet efter ny sejr: Alle har en holdning til mig

- Kroppen har det egentlig udmærket. Den har det faktisk nøjagtigt ligesom før kampen i går.

Der er ikke meget ømhed eller træthed at spore i stemmen på Mark O. Madsen, da Ekstra Bladet fanger ham søndag formiddag ovenpå lørdagens sejr i Mixed Martial Arts-opgøret mod franskmanden Alexandre Bordin.

Det er dog hverken mangel slag eller albuehug fra hans modstander, der får den danske MMA-fighter til at lyde mere ovenpå, end man muligvis havde forventet dagen derpå - tværtimod.

Mark O. Madsen har nemlig døjet med voldsomme ledbåndsskader i to uger op til kampen, der betød, at han næsten ikke kunne bukke fingrene før opgøret, og det står altså heller ikke ligefrem godt til søndag, forklarer han.

Mark O. Madsen fortæller til Ekstra Bladet, at han havde lagt den helt rigtige kampstrategi i træningslokalet før dysten mod Alexandre Bordin. Foto: Philip Davali

Den nye MMA-stjerne med en fortid som OL-medaljevindende bryder har kun været i sporten i seks måneder, men med gårsdagens sejr er han allerede oppe på fem vundne kampe i lige så mange forsøg.

De fire foregående kampe er blevet vundet, nærmest før de overhovedet kom i gang, men mod Alexandre Bordin skulle Mark O. Madsen bruge alle tre runder for at hive sejren i land. Han mener selv, at det hårde opgør endte sejrrigt på grund af god forberedelse.

- Vi havde lagt en gameplan før kampen. Jeg skulle slå mig ind på livet af ham, og så skulle jeg få ham ned på gulvet, og det eksekverede jeg, forklarer Mark O. Madsen.

Kampen blev vundet hjemme i Nykøbing Falster-Hallen, hvor tilskuerne i den grad bakkede publikumsfavoritten op. Og generelt har det nye danske stjerneskud indenfor MMA oplevet en massiv interesse for den nye karriere det seneste halve år.

Overvældende

- Det har været overvældende. Jeg kommer fra en sport, hvor 98 procent af tiden bliver brugt i et træningslokale og de sidste to til et OL, hvor der er en smule omtale. Men på de her seks måneder har jeg fået så meget omtale, og jeg mærker virkelig, at det her er en sport, som mange har en holdning til, fortæller han og fortsætter:

- Det er fantastisk sjovt at sidde i et selskab. Alle har nemlig en holdning til, hvor jeg kan blive bedre, og hvordan jeg skal afslutte kampene, så det har været yderst positivt for mig at mærke. Jeg er glad for den her interesse, der har været for MMA især i 2018.

Det var en aggressiv Mark O. Madsen, der kom blæsende fra start, og hurtigt fik sin franske modstander ned på gulvet under lørdagens dyst i Nykøbing. Screenshot: TV3 Sport

Den danske MMA-kæmper Mark O. Madsen dominerede lørdag Alexandre Bordin i samtlige tre omgange, men danskeren følte sig ikke på noget tidspunkt sikker på sejren mod den franske judospecialist.

Havde Mark O. Madsen kortvarigt fået koncentrationssvigt, kunne kampen være tippet den modsatte vej.

Det sagde han til TV3 Sport, efter han sikrede pointsejren på 3-0.

- Det er ubeskriveligt dejligt at stå her som sejrherre. Jeg var i tvivl, om jeg ville tage sejren. Det er MMA, det er uforudsigeligt, og man kan afgøre det på et splitsekund.

Kan aldrig vide sig sikker

Men til Ekstra Bladet forklarer han, at han faktisk havde en god fornemmelse for resultatet under kampen:

- Jeg kunne mærke, at jeg havde overtaget, og jeg følte, at jeg havde hurtigheden til at se, når han ville reagerer. Men i MMA kan man aldrig vide sig sikker på sejren, og der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg var 'safe' i løbet af kampen, derfor var det vigtigt, at jeg holdt fokus hele vejen.

Mark O. Madsen annoncerede for et halvt år siden, at han droppede brydning og jagten på endnu et OL for helt at hellige sig MMA-karrieren.

Efter gårsdagens kamp kom der dog løfte om en fremtid ved et andet 'OL' fra den danske MMA-kæmper.

- Jeg vil gerne takke alle, der er dukket op, fordi I støtter min rejse mod OL - det er selvfølgelig UFC, MMA's svar på OL, siger Mark O. Madsen henvendt til publikum.

UFC står for Ultimate Fighting Championship, og det er her, at pengene i Mixed Martial Arts er størst.

