Mark O.: Patrick bør overveje sin fremtid

Patrick Nielsen bør overveje, hvad han vil fremover, for elitesport handler om at give sig maksimalt, mener Mark O. Madsen

Kæmpe røvfuld: Patrick banket af Mark O.

Det var et nærliggende spørgsmål at stille Mark O. Madsen i kølvandet på hans MMA-kamp lørdag aften i K.B. Hallen mod Patrick Nielsen.

Hvordan vurderer han sin modstanders muligheder i sporten?

For det var jo Nielsens debut efter at have været bokser et helt liv. Og debuten gik som bekendt ikke bragende godt.

- Uha…Patrick skal overveje, hvad han vil. Elitesport er jo et spørgsmål om at give sig maksimalt.

- Man skal møde op og være forberedt. Og gerne til tiden, sagde falstringen, da først han var kommet ned på jorden efter super-sejren, der var sikret i løbet af en barsk 1. runde, hvor Patrick Nielsen ikke fik et ben til jorden.

- Patrick bør overveje, hvad han vil. Så må han finde ud af det selv, sagde Mark O. med tæsketydelig henvisning til, at modstanderen har syntes sjusket og doven.

Artiklen fortsætter under billederne

Fotos: Tariq Mikkel Khan

Han er kommet for sent til indbyrdes aftaler, er ikke mødt op og var tilmed for tung fredag til indvejningen.

- Jeg er blevet en del klogere efter det her show. Jeg kommer fra en mere kontrolleret verden, og det her er kaos sammenlignet med.

- At man møder op til noget, hvor modparten ikke kommer. Jeg tager meget med, var den iskolde kalkule fra Madsen.

Selv var Patrick Nielsen optimist efter kampen og fortalte, at Mark O. Madsen slog som en pige - og var en fucking kylling eller svans, som du kan læse lige her.

Se også: Ny boksestjerne: - Jeg holdt nytår med Mulle

Se også: Tv-kendis i frådende angreb: - Fuck jer!

Se også: Frygter det værste: Fremmed dame stjæler blod

På vej til MMA-braget: Patrick Nielsen i biluheld på motorvej

Se også: Frygter det værste: Fremmed dame stjæler blod