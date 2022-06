Mark O. scorer ny tjans

Mark O. Madsen skal prøve sig af som MMA-ekspert for Vegas Insider, hvor han skal dele ud af sin ekspertise

Normalt er det næverne, der er hans primære våben, men nu skal han også benytte sig af sine talegaver.

Mark O. Madsens seneste træk i jagten på den amerikanske MMA-drøm handler nemlig om noget lidt andet end handlingerne i det ottekantede bur. Og så alligevel ikke helt.

Som ekspert for betting-siden Vegas Insider skal den 37-årige falstring i ledtog med øvrige eksperter dele ud af sin viden om kampsporten.

'Vi kommer til at tilbyde fans og seere en masse behind-the-scenes-optagelser og indsigt i UFC', siger danskeren om den nye opgave.

Mark O. Madsen besluttede sig tidligere på året for at satse hele butikken og rykke til Arizona i håbet om at sikre sig en titel i UFC.

Og det har i første omgang betalt sig.

Først blev han honoreret med en ny kontrakt i det eksklusive, men hårdtslående selskab, og den indledte han på bedst mulig vis ved at vinde over Vinc Pichel i april.

Danskeren seneste UFC-sejr kom i hus mod amerikanske Vinc Pichel. Foto: James Gilbert/Ritzau Scanpix

Der er endnu ikke fastlagt en dato for en ny kamp i UFC, men Mark O. holder i øjeblikket træningen ved lige.

