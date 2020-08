Mark O. scorer nyt job

Mens han som vanligt arbejder som en gal på at optimere sin træning frem mod en kommende kamp, har den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen igen valgt at prøve kræfter med et område, han ikke tidligere har haft berøring med.

Den danske virksomhed Better Collective, der under sig har blandt andet SpilXperten og BetXpert, har sikret sig hans underskrift på en aftale, hvor han får lov at lege ekspert på Mixed Martial Arts.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg skal være international MMA-kommentator og levere indhold til både podcasts og videoer, siger han.

Aftalen, der i første omgang løber året ud, vil typisk byde på analyser, baggrund og en mulighed for at få historier fra alt det, der foregår bag facaden i MMA- og UFC-verdenen. En verden, som Mark O. Madsen er blevet en del af, siden han for to et halvt år siden skiftede sin brydning ud med MMA.

Gigantiske kampe

- Der kommer nogle gigantiske og meget interessante kampe det næste stykke tid, hvor jeg vil forsøge at guide danske MMA-fans og give dem insider-viden om både kæmpere, sporten og UFC, siger han.

- Jeg ser UFC hver weekend og kommer til at nørde rigtig meget MMA i både pocasts og videoer, siger han.

Better Collective opererer også i både England og USA med eksempelvis det amerikanske bettingselskab Vegas Insider. Derfor vil han også i de lande kunne opleves som ekspert.

- Vi vil forsøge at sætte yderligere spotlight på kampsporten på den her måde og dermed give folk et bedre kendskab. Det skulle gerne kunne give et unikt indblik i en meget farverig sportsgren, siger han om aftalen, han selv kalder historisk stor – og det potentielt største kommercielle partnerskab i dansk MMA-historie.

Den økonomiske side af aftalen har Mark O. Madsen skrevet under på, han ikke må udtale sig om. Men:

- Den her aftale gør, at jeg kan fortsætte med at gøre, hvad jeg gør. Bare endnu mere professionelt, foretage de rigtige rejser og vælge de rigtige sparringspartnere, siger han og understreger dermed også, at alt, hvad der foretages såvel sportsligt som kommercielt, går i retningen af optimering af den sportslige del.

Noget helt nyt

Mark O. Madsen har nogle få gange medvirket som ekspert på Viaplay, mens han på DR i år har ageret vært i en række programmer, hvor han sammen med Rikke Hørlykke har besøgt en række danske OL-stjerner i deres miljøer. Ellers er det så som så med en rolle på tv for falstringen.

- Det er noget helt nyt, og aftalen er markant anderledes end noget andet, jeg tidligere har lavet, siger han og understreger, at ekspertrollen hos Viaplay mest gik på at tale om sig selv, hans egne kampe og hans egen fremtid.

Efter at han brækkede kæben i foråret – og siden fik en infektion i såret, har der været stille omkring Mark O. Madsen og en ny kamp.

Der er i skrivende stund heller ikke noget konkret om en tredje UFC-kamp, efter han vandt sine første to.

- Jeg er blevet spurgt flere gange, første gang allerede halvanden måned efter, jeg brækkede kæben. Det kunne jeg af gode grunde ikke. Men der mangler ikke kampe. Lad os sige det på den måde. Jeg håber, at jeg snart kan melde en dato og en kamp ud, for formen og kæben er god, siger han og tilføjer, at han så sent som mandag sparrede med en bokser, der gik godt til kæben. Og den holdt.

