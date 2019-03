Mark O. tager stor beslutning: - Det er et kæmpe gamble

Mark O. Madsen fik et stort tilbud fra ONE Championship, men han har valgt at takke nej

- Det er et kæmpe gamble.

Så klart udtrykker Mark O. Madsen sig, da Ekstra Bladet ringer for at høre, hvordan han stiller sig til det store tilbud, som han fik i mandags.

Buddet kom fra ONE Championsip, som er det største MMA-foretagende i Asien, og den tidligere OL-sølvvinder fortalte i den forbindelse, at det faktisk havde været mere lukrativt end et indgangstilbud fra UFC.

Alligevel blev det nej tak i denne omgang.

Det fortæller, Mark O. Madsen til Ekstra Bladet efter han fik forlænget fristen for svaret til denne fredag.

- Jeg er nået til en beslutning. Jeg kommer til at takke nej, siger han med lidt mere tøven end sædvanlig.

- Der er flere årsager til, at jeg ender med den beslutning, for det er et virkelig fornemt tilbud, som kommer efter bare et år, efter jeg begyndte at gå 100% ind i MMA.

- Jeg har jo forsøgt at holde benene på jorden. Jeg har arbejdet hårdt for at skabe fundamentet fremadrettet med Olympian Gym, så jeg bliver i Maribo. Tilbuddet kommer for tidligt, for jeg har mange ting, jeg gerne vil lære. Jeg kommer jo fra toppen af bryderverdenen, så jeg går meget op i faglig stolthed. Jeg skal være klar, når jeg tager sådan et tilbud.

MMA-kæmperen fortæller, at han blandt andet gerne vil arbejde på sit spark og sine submissions, der kan afgøre kampen.

Er du bange for at blive boksepude i Asien?

- Det er ikke den følelse, jeg har. men der er altid en risiko i den her sport, siger Mark O. Madsen.

- Det er jo komplekst, så selvom jeg er god på nogle specifikke punkter, kan jeg jo blive fanget af en, der har nogle andre styrker.

Hans MMA-karriere startede som et tidsbegrænset projekt, for opsparingen kunne kun holde til to år. Nu tør han dog godt at kigge længere frem efter et vildt år.

- Jeg har fem professionelle kampe, er blevet den førende promoter og skal etablere mit eget gym på 1200kvm. Det har både givet et løft for Team Olympian og til mit sportslige niveau.

Mark O. Madsens træningscenter kommer til at koste to millioner, som han ved hjælp af egen lomme og to investorer har finansieret.

Det skal løfte ham til næste niveau inden for MMA-verdenen, så han håber at få et lignende tilbud en anden gang.

- Det føles rigtigt at sige nej nu. Jeg har siddet på kanten af sofaen og sagt: 'Nu gør jeg det sgu'. Men jeg har også sat mig tilbage og ombestemt mig.

- Jeg ved ikke, om det er et rigtig valg. Og jeg ved ikke, hvordan de reagerer, men jeg håber, at de vil kigge min vej igen en anden gang. Fremtiden må vise, om det er rigtigt at gøre sådan, men vi er i en tilværelse, hvor der er stor risiko forbundet med de her valg.

