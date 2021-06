Mark O. tager stort spring: Jeg er her ikke for evigt

Den danske UFC-kæmper slås med tiden for at nå sine mål, hvilket får ham til at satse hele butikken denne sommer

Han har hele tiden vidst, at tiden er imod ham.

Karrieren som MMA-kæmper bliver aldrig lang for nu 36-årige Mark O. Madsen, efter han først for tre et halvt år siden valgte at satse alt på sportsgrenen efter en lang og gloværdig brydekarriere.

Derfor har hun nu besluttet sig for at tage en ny og uventet vej forud for sin kamp 21. august mod Clay Guida.

- Jeg har forberedt mig i Vegas de sidste to gange, men nu er jeg rejst til Arizona til Fight Ready Gym i Scottsdale, siger han til Ekstra Bladet.

Og det er ikke bare et skifte fra ét gym til et andet.

Det er et spring ud i uvisheden og håbet.

- Jeg satser stort og skifter. Nu er jeg i Arizona, hvor jeg har lavet en aftale med Fight Ready, der har Henry Cejudo og hans team, siger Mark O. med reference til den nu forhenværende stjernekæmper.

Var tæt på den lette løsning

Han har hele tiden været bevidst om, at han ikke nødvendigvis bare skulle tilbage til Xtreme Couture, Randy Coutures berømmede træningscenter i Las Vegas, hvor Madsen har været to gange. Det sad også i hovedet på ham, da han for snart tre uger siden rejste til USA i al hast - inden hans arbejdsvisium udløb.

- Jeg vidste, da jeg tog afsted, at jeg ville prøve at finde et nyt sted, hvor jeg kunne forberede mig, fortæller han.

Mark O. Madsen i oktagonen i 2019, da han gjorde livet surt for Patrick Nielsen. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Der var muligheder i både Denver og Los Angeles, ligesom Las Vegas var oppe og vende i hans overvejelser.

- Jeg var tæt på den lette løsning med Vegas og blive dér. Og mit overskud til at overveje alternative muligheder var ret begrænsede, må jeg indrømme, siger han og refererer til et barskt halvår hjemme i Danmark med en scleroseramt hustru, en omgang corona og et hus, der viste sig at skulle renoveres fra kælder til kvist, efter det var blevet angrebet af rotter, svamp og vandskader.

Overraskende velkomst

Han drog over Atlanten velvidende, at han sandsynligvis ikke ville se Danmark igen, før han havde kæmpet med Guida 21. august. Og det kommer til at holde stik.

Hvad han ikke havde forudset, var den velkomst, han fik fra en gammel bekendt, da han ankom.

- Jeg lander i Vegas, og næste morgen klokken fire ringer Eric, der er Cejudos træner. Han spurgte, om han måtte komme forbi. Faktisk var den 3.30, siger han med et grin.

- Så der sad vi klokken fire og drak morgenkaffe, fortæller han om den usædvanlige episode, der skulle danne grundlaget for skiftet.

Eric Albarracin, som toptræneren hedder, foreslog, at Madsen tog med til Arizona for at se på forholdene.

- Jeg var lidt lunken ved tanken, indrømmer Mark O. - Overskuddet var der ikke. Jeg havde jetlag, kommer det.

Mark O. Madsen i sin seneste kamp - mod Austin Hubbard i Las Vegas i marts 2020. Her brækkede han kæben - men vandt dog kampen. Foto: Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

De to kendte hinanden i forvejen, for de var rendt ind i hinanden allerede inden danskerens første OL i Beijing i 2008, hvor de havde mødt hinanden under træningen.

- Jeg var interesseret i at finde et sted hurtigt, så jeg kunne ringe hjem og sige til familien, at de kunne komme herover. Så jeg satsede og tog herned, siger han fra Scottsdale.

Og det tog kegler.

'Det er lidt skørt'

I løbet af meget kort tid blev Mark O. Madsen overbevist om, at Fight Ready var stedet for ham.

- Det er ret spændende. Deres gym, trænerteamet, den måde, de sætter det hele sammen på. Og hvordan holdet bliver en del af en kæmpers individuelle træningscamp, siger den danske MMA-kæmper og henviser til tidligere, hvor han har trænet med hold, og hvor man som kæmper i højere grad tilpasser sig.

- Her kører de fight camp for den enkelte, hvor der så hives sparringspartnere ind undervejs. Nu har jeg været her (i Arizona, red.) nogle dage, og jeg har truffet beslutningen om at flytte. Det er lidt skørt. Jeg havde hørt om Arizona, men jeg havde ikke forestillet mig, at min træningslejr skulle ligge hernede, kommer det.

- Det er et fantastisk trænerteam med et unikt setup. Det føles rigtigt. Og det lever op til de ambitioner, jeg havde, da jeg tog hjemmefra: At finde et sted, hvor jeg kunne gøre mine forberedelser endnu bedre.

- Der står seks mand i et trænerteam, og de har den samme ambition og målsætning. Jeg skal ikke overbevise dem om noget. Det ligger i deres kultur, at det er det, vi arbejder efter. At vi sammen skubber bolden i mål.