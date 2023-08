Mark O. var på vej til Australien: Jeg måtte bare hjem

Tirsdag nat landede Mark O. Madsen i Danmark.

Han var egentlig på vej til Australien for at overvære UFC 293 i Sydney, men et telefonopkald ændrede på de planer.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi mellemlandede i Dubai, og dér talte jeg med Maria (Marks hustru, red.), og jeg kunne mærke, at det ville være godt, hvis jeg lige tog hjem og tjekkede med familien, kommer det.

Den snart 39-årige danske UFC-kæmper har den seneste måned været i Marokko i et par omgange for at træne og sparre med vennen og kollegaen Nasrat Haqparast. Det var denne, der ville have ham med til Australien, hvilket danskeren også gerne ville.

Men tingene har ændret sig for Mark O. Madsen.

- Der er sket noget med mig efter den tur, vi har været igennem, siger han med reference til hustruens sklerose-diagnose, opholdet i USA og hjemkomsten til Danmark tidligere på året.

'Ganske enkelt for lang tid'

Han har kontrakt på endnu en kamp i UFC, men siden nederlaget sidste efterår er der ikke kommet noget konkret på bordet. Og det er der stadig ikke.

- Jeg tror stadig på, at jeg når at få en kamp i år, siger han og tilføjer, at en lang træningslejr i Arizona, hvor han tidligere har trænet, ikke længere er en mulighed.

Madsen-parret i snak med Ekstra Bladet for et par sæsoner siden. Foto: Henning Hjorth

- To måneder er ganske enkelt for lang tid at være væk hjemmefra. Jeg kan godt mærke, at tankerne er hos familien. Hos børnene og Maria. Jeg er langt væk i Arizona, og jeg kan ringe til børnene og spørge, hvordan de har det. Men jeg er der ikke. To uger er mit maks., siger han.

Dermed kommer tiden frem mod en ny kamp til at se markant anderledes ud, end han har været vant til de seneste par år som UFC-kæmper. Og Arizona er udelukket.

- Der skal jeg ikke have Maria med over igen. Desuden er børnene startet op i skolen, og den kontinuitet, ro og regelmæssighed i en hverdag herhjemme skal de ikke hives ud af.

Mark O. Madsen tager en lang pause i telefonen.

- Jeg skal tilbage til tegnebrættet og være kreativ. Jeg har erfaring fra MMA, jeg har været igennem fight camps, været en del af Fight Ready og ved, hvordan de arbejder. Jeg talte med min agent, der spurgte: What are you gonna do then?

Tilbuddet står ved magt

- Det skal jeg så finde ud af, siger han.

Noget sker der dog. For Mark O. Madsen har hevet fat i en fysisk træner, der også arbejder med Nicolas Dalby.

Den umiddelbare plan er at lade agenten finde en modstander, som han inden årets udgang skal have banket på plads i USA, og så skal der fokus på det fysiske.

- I USA havde jeg typisk fokus på det tekniske og taktiske. Og så fungerede den fysiske træning som supplerende træning. Det prøver jeg at fokusere på, og så må vi se, hvad der dukker op, siger han.

Han har også tilbud fra Marokko om at komme tilbage og træne med Nasrat Haqparast igen.

- Det er også en mulighed. Jeg kan flyve frem og tilbage, jeg kan måske også få familien med, hvis vi finder en god løsning. Men lige nu er der intet, der ligger fast.

- Jeg tror dog på, at der dukker noget op. Og jeg er fast besluttet på at skulle i kamp i år.