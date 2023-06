Mark O. vil i buret med brutal rekordholder

12-1 kan snart blive til 13-1.

I hvert fald hvis det står til Mark. O Madsen selv.

Over for Ekstra Bladet melder han alt klar til kamp. Og det er ikke hvilken som helst kamp.

Han vil have fingrene i manden med rekorden for flest sejre på tværs af alle vægtklasser i UFC. En mand, der går snak om skal optages i UFC's Hall of Fame: Jim Miller.

Det fortæller den danske stjerne til Ekstra Bladet.

- Jeg har meldt det til UFC, til min manager og til Jim Miller, siger han og fortsætter:

- Jeg vil have fat i kraven på ham, mose ham godt og grundigt og måske sende en ydmygelse af sted, så det måske kan blive mig, der ender i Hall of Fame.

Mark O. Madsen har blandt andet vundet OL-medaljer i brydning. Nu er han 12-1 i UFC. Foto: Aleksander Klug Foto: Henning Hjorth

Alt på ét bræt

Den danske kæmper mener det alvorligt.

Lige nu er han i Danmark, efter han og familien flyttede tilbage på grund af hans kone, der kæmper med sygdommen sklerose.

Men det betyder på ingen måde, at han har ligget på den lade side - tværtimod.

- Jeg kunne vælge to ting: At pakke tasken og gå i bad, eller jeg kunne lave en ny plan.

Mark O. Madsen gik med den nye plan.

Mark og Maria O. Madsen sammen i deres hjem i Nykøbing Falster tilbage i 2021. Foto: Henning Hjort

Træningslejr

Derfor er han også i fuldt gang med at lave et vaskeægte 'fighterhus' på Falster, der skal danne rammen for hans sparringspartnere, mens han er i Danmark.

- Det er et stort projekt, men der arbejdes hårdt, og det er planen, at det snart bliver klar, så jeg får mulighed for at træne med en brasiliansk kæmper, fortæller han.

- Konkret er planen, at jeg har min træning i Danmark i de næste par måneder, og så rykker jeg til USA i august, og så håber jeg, at kampen kan blive en realitet i oktober.

'Mølle-maskinen'

Der er endnu ikke underskrevet noget, der ligner en kontrakt. Men bolden er kastet op i luften.

- Det er 100 procent op til dem. Jeg har meldt mig klar. Det er ham, jeg vil have, siger han.

- Han skal trækkes igennem mølle-maskinen.

- Hvis kampen bliver officiel, hvor højt vil den så rangere hos dig?

- Han er rekordholder. Det er en historisk bedrift. Det vil være det største navn, det er der ingen tvivl om.

Sidst Mark. O Madsen var i kamp, led danskeren sit første UFC-nederlag nogensinde.

