Mark O.'s store skridt: Jeg er pavestolt

Han ved ikke ret meget - andet end at han bosætter sig i USA de næste par år. For nu vil Mark O. Madsen vinde et UFC-bælte

Hvis man fjerner drengen på trappen, så minder det om Mads Skjern.

Mark O. Madsen rejser søndag til USA med intet andet end sin bagage. Og et af hundredvis af spørgsmål er, hvornår han har tænkt sig at vende hjem igen.

I Danmark efterlader han i første omgang kone og børn. De må komme senere. Måske snart - måske til sommer, når ungerne har gjort skoleåret færdigt.

Men nu tager han turen over Atlanterhavet, som han har gjort mange gange før. Og målet er ufravigeligt: Han vil vinde det første UFC-bælte til Danmark nogensinde.

Derfor er der i familien Overgaard Madsen truffet beslutningen om, at de alle bosætter sig i Arizona. For Marks vedkommende er det toårigt. For resten af familien noget af det samme.

- Det ved vi ikke. Vi ved ikke så meget endnu, siger han skraldgrinende over telefonen fra hjemmet i Nykøbing Falster.

- I sms’er og mails er den mest brugte emoji for tiden de krydsede fingre, siger han og indikerer, at der er flere håb, drømme og målsætninger, end der er egentlig viden om den nærmeste fremtid.

Sejren over Clay Guida er en realitet, og Mark O. Madsen er fortsat ubesejret efter 11 kampe i MMA-regi. Foto: Chris Unger/Getty Images

- Men det er lidt som Mads Skjern. Så skal jeg finde hus, bil, få en amerikansk bankkonto og ligesom gøre klar til, at familien kan komme med, fortæller han.

'Jeg er også forundret'

Hvad han dog ved er, at UFC har klasket ham på plakaten 12. februar i en kamp mod Vinc Pichel. Madsens fjerde siden debuten i det største MMA-forbund i september 2019.

Det skete i november, og dengang kom det bag på Madsen. Og i skrivende stund har han endnu ikke skrevet under på, at kampen bliver til noget.

- Jeg er også forundret. Jeg mindes ikke, at jeg har skrevet under på den her kamp. Det har jeg ikke gjort. Men jeg vil gerne møde ham. Og fighteren i mig er klar til den kamp i morgen, hvis det skal være. Men jeg ved også, at jeg skal være disciplineret og metodisk, og det er altafgørende, at der ligger en stærk plan, og at jeg har evnerne til at eksekvere den, siger han.

Den stærke plan er på tegnebrættet. Mark O. tøver dog med at udtale sig alt for meget om det. For nu handler det i første omgang om at komme til Arizona og sætte sig ned med det team, der skal omgive ham i Fight Ready i Scottsdale, hvor han i sommer tilbragte tre succesfulde måneder før kampen mod Clay Guida.

- Vi tager dialogen, når jeg kommer derover, og så planlægger vi, hvordan vi sætter gang i den toårige satsning, siger han.

Jeg er pavestolt

Mark O. Madsen i sensommeren 2021 under en snak med Ekstra Bladet. Foto: Henning Hjorth

Selv hvis du havde en af de der kanoner, hertugen af Wellington brugte til at skyde hul i Napoleons tropper ved Waterloo, ville du ikke kunne gennembore Mark O. Madsen lige nu.

- 2021 gav anledning til en masse snakke og overvejelser i familien. Om vi skulle fortsætte – og i hvilken retning det så skulle være, siger han med henvisning til den hvirvelvind, han og familien har befundet sig i, siden hustruen Maria for mere end et år siden fik konstateret sclerose – efterfulgt at et hus, der bogstavelig talt var i opløsning – og så noget corona oveni til Mark.

- Jeg er pavestolt. For vi har besluttet os for at drage ud på det her eventyr. Jeg ved ikke, om det er min opvækst hernede på Falster, men jeg går som regel med livrem og seler. Så at springe ud i det her og flytte til et andet land…det er stort.

Liiidt ude af min comfort zone

- Det er simpelthen stort, kommer det, inden han afbryder sig selv og begynder at tale om praktik og logistik. Om hvordan et forældrepar gør sig overvejelser om ungernes skolegang. Og hvordan man tilpasser et permanent ryk til udlandet, når den ene par er ramt af en så voldsom sygdom som sclerose.

- Det er liiiidt ude af min comfort zone. Det kan jeg godt afsløre.

Maria og Mark er klar til at rykke teltpælene op og bosætte sig mere permanent i USA. Foto: Henning Hjorth

- Men hvordan har du det…?

- Jeg er begejstret og en smule nervøs. Der er et hav af spørgsmål, jeg skal have besvaret.

- Vi sidder her med en følelse af, at livet skal leves i dag. For vi ved ikke, hvad der sker i morgen eller næste år. Selvfølgelig er det særligt med øje på Marias sygdom. Hun er et bedre sted end for et halvt år siden, og hun ved mere om sygdommen, så hun bedre kan arbejde omkring symptomerne.

- Så det er helt afgørende, at vi gør de ting, vi gerne vil. Nu.

'Det kan ikke vente'

Han indrømmer, at der i maven på ham godt kan ligge en vane med at udskyde tingene lidt.

- Vi har al den tid i verden, så vi kan gøre det i morgen. Men 2021 har ændret på det. Vi har måske ikke den tid. Til gengæld har vi en drøm om et eventyr og en målsætning om at vinde det UFC-bælte. Og det skal prøves nu. Det kan ikke vente eller skubbes

Tidligere har han til Ekstra Bladet sagt, at han gerne napper dem alle i toppen af UFC’s letvægts-rangliste. Én efter én. Og sådan har han det sådan set stadig, om end der er udarbejdet en liste mellem ham og Fight Ready. En liste han dog ikke har lyst til at dele med nogen. I hvert fald ikke Ekstra Bladet.

- Ja, der ligger en konkret liste med bud på, hvem jeg skal forberede mig på. Og jeg kan da godt røbe, at det ikke handler om nogle af dem, der har tronen lige nu, kommer det.