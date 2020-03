Mark O's træningslejr spoleret af infektion

Optakten til lørdagens MMA-fight ved UFC 248 mod amerikanske Austin Hubbard startede for Mark O. Madsens vedkommende allerede 20. januar, hvor den 35-årige falstring nemlig rejste til Las Vegas for at kickstarte forberedelserne til sin blot anden UFC-kamp med manér - både i UFC Performance Institute og Xtreme Couture (MMA-center).

Her har manageren Ali Abdelaziz med sit kæmpe netværk uden tvivl spillet en væsentlig rolle i forhold til både træning og sparring i Guds eget land.

Men selvom alt dog ikke ligefrem er gået helt efter planen den seneste tid, så tager Mark O. det med ro - en fight camp går alligevel aldrig helt, som man regner med, understreger den danske MMA-kæmper.

En holdning, han deler med sin headcoach, Martin Kampmann.

Endte på penicillin

Tre uger før sit livs kamp måtte Mark O. nemlig lidt modvilligt vende snuden hjemad på tværs af tidszoner for at erhverve sig et arbejdsvisum på den amerikanske ambassade – det er nemlig kravet for at kunne kæmpe professionelt til et UFC-stævne i USA.

For at det ikke skal være løgn, så ramlede Mark O. endda også ind i en influenza - troede han i hvert fald - da han endelig var landet på Lolland-Falster; vel at mærke på et ganske ubelejligt tidspunkt.

Det viste sig imidlertid hurtigt at være noget mere alvorligt:

- Det viste sig rent faktisk at være en stafylokokinfektion - jeg havde nogle sår på hånden i dagene op til hjemrejsen, og da jeg endelig landede i København, havde jeg en hånd, der bare dunkede helt vildt! Jeg røg hurtigt på to slags penicillin og kom først helt ud af det i forrige uge, afslører Mark O. Madsen.

Upåvirket

Det endte med at koste et par dages sparring herhjemme - selvom der ellers skal meget til at holde den utrættelige falstring væk fra træningslokalet.

- Frustrerende! sagde Mark O. dengang til TV 2 Sport.

Men her i dagene op til den store UFC-kamp i Las Vegas er det såmænd slet ikke et tema længere hos den danske MMA-kæmper.

Sket er sket:

- Det er, hvad der sker - mentalt har det simpelthen ikke fået lov til påvirke mig. Jeg har det heldigvis helt o.k. nu, forsikrer MMA-kæmperen direkte fra Fight Capital of the World, Las Vegas, hvor han for alvor har taget hul på den såkaldte fight week.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen grund til bekymring: - Han performer på dagen!

Grus i maskineriet eller ej … Udfordringer kan opstå pludseligt og uventet; det kan man aldrig helt gardere sig imod.

Det er udelukkende eyes on the prize.

For sådanne bump på vejen kan ikke slå en rutineret størrelse som Mark O. ud - det er Martin Kampmann overbevist om:

- En fight camp går aldrig perfekt … Sådan er det bare. Der opstår altid uventede ting undervejs. Det gælder i sidste ende kun om at være bedst på dagen - og det kommer ikke til at påvirke hans kamp lørdag. Mark er forberedt fra top til tå. Han er en ægte sportsmand, der altid performer på dagen, det er jeg helt sikker på, siger Martin Kampmann.

I Olympian Gym på Lolland blev det dog alligevel til et par dage med rå træning med blandt andre den finske UFC-kæmper Makwan Amirkhani, den norske MMA-kæmper Joachim Tollefsen samt Damir Hadzovic, en anden dansk UFC-letvægter, der selv skal i kamp ved et UFC-stævne i Brasilien inden længe.