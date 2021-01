McGregor sagsøgt for millionbeløb

Conor McGregor har formentlig rigeligt om ørene i disse dage.

For ikke nok med at den 32-årige irer gør sig klar til et stort anlagt comeback til den ottekantede MMA-ring ved UFC 257 mod Dustin Poirier lørdag. Han skal også forholde sig til et søgsmål for et tocifret millionbeløb.

For mandag indløb nemlig en stævning ved højesteret i Dublin mod den hårdtslående vildbasse. Det var afsendt af den yngre kvinde, der i januar 2019 meldte McGregor til politiet for en påstået voldtægt begået på et hotel en måned tidligere.

Politiet undersøgte sagen og endte med at afvise den, da beviserne ikke var stærke nok til at kunne rejse tiltale mod McGregor.

Men det holder ikke kvinden tilbage. Hun har derfor anlagt et civilt søgsmål i den samme sag. Det skriver Irish Independent.

Til politiet har kvinden beskrevet, hvordan hun efter den påståede voldtægt tog på hospitalet, og at hun havde skrammer og mærke over hele kroppen. Derfor går stævningen på 'personlig skade' og med et erstatningskrav i størrelsen 1,5-1,75 millioner euro, hvilket svarer til mellem 11 og 13 millioner danske kroner. Desuden har kvindens mor også stævnet McGregor for et mindre beløb i sagen.

Det er dog ikke sikkert, at sagen for alvor bringer Conor McGregor ud af fatning op til kampen.

I hvert fald tager hans talskvinde, Karen J. Kessler, det ganske roligt:

- Efter en grundig efterforskning udført af Gardai (det irske politi, red.), der ud over interview med sagsøgeren inkluderede talrige kilder, mange vidneudsagn, undersøgelser af videooptagelser og samarbejde fra Conor McGregor, blev disse anklager kategorisk afvist.

- Sagsøgeren ved, at fakta modstrider ordlyden i dette søgsmål. Hr. McGregor vil benægte enhver påstand, og han er overbevist om, at retfærdigheden vil vinde, siger hun i en udtalelse til Irish Independent.

Conor McGregor er opsat på at få en revanchekamp mod russiske Khabib Nurmagomedov, der tilbage i 2018 tilføjede ireren sit blot fjerde nederlag i MMA-regi.

Men coronakrisen stak en kæp i hjulet, og han nåede derfor blot en enkelt kamp - en hurtig sejr over Donald Cerrone - i 2020.

Lørdag står den så på et andet revancheopgør. McGregor mødte nemlig Dustin Poirier tilbage i 2014, hvor ireren kun skulle bruge et minut og 46 sekunder på at knockout-besejre amerikaneren.

Kampen bliver afviklet på UFC's 'Fight Island', der er beliggende på Yas Island i De Forenede Arabiske Emirater.

