McGregor vandt lynsejr i comeback

41 sekunder!

Længere tog det ikke for den irske verdensstjerne at vinde sin comeback-kamp i UFC mod amerikanske Donald Cerrone, der ellers var på hjemmebane i Las Vegas.

McGregor fløj sig over sin modstander fra start, og efter et misset slag bankede han knæet i hovedet på modstandere, gav ham adskillige skulderstød ligeleder i hovedet, og så var afgørelsen tæt på.

Et hårdt spark i hovedet ramte helt plet og fulgt op af yderligere et knæstød og et slag, så landede Cerrone på gulvet omgivet af blod, og dommeren stoppede kampen, så McGregor kunne juble over sin 22. sejr i MMA-karrieren.

Opdateres...

Fotos: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

LIVE

- Religiøse ofringer gjorde mig til verdensmester

Mayweathers ubegribelige luksusliv: Besættelsen af penge er drivkraften

MMA-stjernens vilde liv

Fra bistandsklient til milliardær: Sådan reddede han sin sport