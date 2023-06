Medie: Conor McGregor anklaget for voldtægt

MMA-stjernen Conor McGregor er havnet i et voldsomt uvejr, efter han er blevet anklaget for voldtægt i forbindelse med NBA-finalekampen mellem Miami Heat og Denver Nuggets

Så er den gal igen.

Den irske MMA-stjerne Conor McGregor er endnu engang havnet i mediernes søgelys, og denne gang er det alvorligt.

Ireren er nemlig blevet anklaget for voldtægt i forbindelse med sidste uges NBA-finalekamp mellem Miami Heat og Denver Nuggets.

Det skriver TMZ.

Mediet er kommet i besiddelse af et brev fra advokaten Ariel Mitchell, som er blevet sendt til 34-årige McGregor, hvori det fremgår, at han overfaldt en kvinde på herretoilettet.

McGregor skulle angiveligt have kysset kvinden aggressivt og efterfølgende presset hende til at have oralsex og derefter pressede hende op mod væggen, hvor han forsøgte at voldtage hende.

Foto: Megan Briggs/Ritzau Scanpix

Kvinden kæmpede voldsomt imod, og lykkedes med at ramme McGregor med en albue og kunne derefter flygte.

Repræsentanterne fra McGregors lejr afviser anklagerne i et statement og skriver, at de er falske.

Derudover tilføjer de, at ireren ikke lader sig intimidere at anklagerne.

Udover de alvorlige anklager, som McGregor anklaget for, kom MMA-stjernen også i fokus for noget helt andet sammen aften.

I 'halftime-showet' i finalekampen skulle han være med i en sketch med Miami Heat-maskotten Burnie, og det endte med, at personen inde i maskotten måtte en tur på hospitalet efter, at McGregor havde slået vedkommende to gange i hovedet.

