Medie: McGregor efterforskes for sex-forbrydelse

Irsk politi undersøger MMA-kæmperen Conor McGregor, efter at en kvinde har anklaget ham for et seksuelt overfald

Conor McGregor er den centrale genstand i en efterforskning i Irland, efter at en kvinde har anmeldt ham for et seksuelt overfald.

Det skriver New York Times, der har talt med fire kilder, som kender til efterforskningen.

McGregor, der tidligere tirsdag annoncerede, at han trækker sig tilbage fra MMA-sporten, er ikke sigtet i sagen. I hvert fald ikke endnu.

Den anmeldte episode skulle have fundet sted på Beacon Hotel, der ligger i udkanten af Dublin, hvor McGregor ofte indlogerer sig.

Irsk politi vil ikke bekræfte, at det drejer sig om Conor McGregor, men siger via en talsmand blot, at der er tale om en 'unavngiven sportsmand'.

Politiet vil dog gerne bekræfte, at der i forbindelse med sagen har været foretaget en anholdelse 17. januar, men at ved kommende blev løsladt uden at være sigtet for en forbrydelse.

New York Times har ifølge vidner fået bekræftet, at Conor McGregor rent faktisk besøgte Beacon Hotel 16. januar, hvor han lejede hotellets penthouse. Politiet har ifølge avisens oplysninger endvidere sikret sig tekniske spor fra hotellet samt en kopi af overvågningsbåndet.

Conor McGregor er Irlands rigeste sportsmand med en personlig formue på den pæne side af en halv milliard kroner. Hans rigdom kom mestendels i hus, efter at han i 2017 boksede mod og tabte til Floyd Mayweather i en kamp, der sikrede ham en indtægt på 650 millioner kroner.

Han er kendt for sine mange eskapader, der ofte involverer politiet. Senest blev han anholdt i Miami, da han angreb en person, der forsøgte at filme ham med en telefon.

