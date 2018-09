Mega-stjerne med chokerende besked: - Du er død!

Der er i den grad lagt i kakkelovnen til en hadefuld og intens kamp, når den irske super-stjerne Conor McGregor og den ubesejrede russer Khabib Nurmagomedov tørner sammen i Las Vegas.

Med blot to uger til det, der siges at være den største kamp i UFC-regi indtil nu, hersker der et overflod af tilsvininger og trusler fra lejrene.

Til pressemødet - det såkaldte face off - var det ingen undtagelse, da McGregor lod følelserne tale og i skarpe vendinger truede sin kommende kombattant.

- Du er død. Du er død. Du er død. Jeg kan se blå læber, blå læber, hviskede McGregor til Khabib, da de to krigere stod ansigt til ansigt under massiv mediebevågenhed.

Der er dømt ondt blod, når Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov mødes i Las Vegas 6. oktober. Foto: Noah K. Murray/Ritzau Scanpix

Khabib stod som forstenet og reagerede ikke synderligt på truslerne, der må siges at være en del af den psykologiske krigsførelse, som især McGregor har ført op til storkampen.

UFC-præsident, Dana White, som opmærksomt sørgede for, at den ensidige ordveksling ikke udviklede sig, gik herpå imellem de to kæmpere og bad dem om at fatte deres bælter og kigge mod kameraerne.

UFC-præsident, Dana White, måtte stille sig imellem de to kamphaner til pressemødet. Foto: Steven Ryan/Ritzau Scanpix

McGregor havde dog trods adskillelsen svært ved at dy sig.

- Blå læber. Træk vejret, barn, tilføjede han, idet han fik overbragt sine to bælter, som han som den første kæmper i UFC-historien besad samtidig.

- Få den lort ud herfra. Motherfuckeren har ingen bælter, indskød Khabib-manager, Ali Abdelaziz, med reference til McGregors fratagelse af bælterne som følge af hans langvarige fravær fra organisationen.

En kommentar, der dog ikke ligefrem faldt i god jord hos den temperamentsfulde irer.

- Hold din kæft, Ali Abdelaziz, din stikker! Jeg ved også meget om dig, din gale rotte. Jeg ved også meget om dig. Du holder bare din kæft, barn. Lad mig stille op til et billede, responderede den 30-årige verdensstjerne, inden han i sit aubergine-farvede jakkesæt og med et bælte over hver sin skulder nydeligt poserede foran den talstærkt fremmødte presse.

Dermed kan intensiteten imellem de to kæmpere ikke just siges at være aftaget inden mega-braget 6. oktober.

Se uddrag fra pressemødet øverst i artiklen.

MMA-fænomenet nyder at være i blitzenes skær. Foto: Steven Ryan/Ritzau Scanpix

Se også: Verdensstjerne kan få dødsstødet: Taber han, er det slut

Se også: Verdensstjernen slagtes: Han håner hjemløse

Se også: Smadrer løs i buret: Dansk viking er ny verdensmester