Mega-stjernes far chokerer: - Han flækker hans kranie

Lige om lidt sker det, som alverdens fight-fans har ventet på i månedsvis - kæmpekampen mellem Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov.

Sjældent har vi set en så hadefuld og intens optakt i det, der siges at være den største MMA-kamp nogensinde. Noget, der i den grad eskalerede til forleden dags pressemøde, hvor McGregor truede sin kommende modstander på livet.

Nu blander også den temperamentsfulde irers far, Tony, sig i debatten.

Det gør han til ESPN, hvor sønnikes kommende kombatant får sig en ordenlig overhaling, og farmand er da heller ikke det mindste i tvivl om kampens udfald.

- Der er ingen måde hvorpå, at Khabib overlever indtil anden runde af kampen, fortæller han, inden han overleverer sin bredside til russeren:

- Jeg har kigget på det her på alle tænkelige måder. Selv sidste nat så jeg nogle af Khabibs tidligere kampe. Han er langsom, sjusket og forudsigelig. Der er intet i Khabibs arsenal, som Conor frygter. Intet!

'Du er død' lød ordende fra McGregors mund, da de to krigere stod ansigt til ansigt under pressemødet. Foto: Noah K. Murray/Ritzau Scanpix

Med de udtalelser er det ikke svært at få øje på, hvor Conor har sin spydighed fra. Noget, som sammen med den unikke evne til at læse hans modstander har gjort ham til et fænomen inden for den brutale sport.

Sit livs form

Selvom farmand i nedladende vendinger kritiserer russiske Khabibs kampevner, understreger han, at junior ikke har sløset med forberedelserne op til stormødet.

- Conors træningscamp er nok den mest fantastiske til dato. Han er i sin bedst fysiske tilstand. Hans styrke er utrolig! Med Conors styrke, fart og præcision vil Khabib ikke have noget modsvar, fortsætter han og kommer med en gruopvækkende forudsigelse:

- Når Conor først har flækket hans kranie, er det slut!

Tilsviningerne er blot mere brænde på det efterhånden enormt store bål, som har brændt siden starten af august, hvor det kom frem, at kampen bliver en realitet.

Vi får at se, om McGregor senior får ret i sin overlegne spådom, når mega-braget løber at stablen lørdag 6. oktober i Las Vegas.

