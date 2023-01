Megastjerne slår sin kone på natklub

Dana White undskylder, efter at han er blevet taget i at komme i håndgemæng med sin hustru til en nytårsfest i Mexico

- Jeg er pinlig berørt. Det her er en af de situationer, der er forfærdelige. Du må aldrig slå en kvinde. Aldrig.

UFC-bossen Dana White er havnet i et gedigent stormvejr, fordi et kamera nytårsaften fangede milliardæren slå sin hustru, Anne, på en natklub i Mexico.

Og nu tager han bladet fra munden.

Parret skød det nye år i gang på klubben El Squid Roe, der ligger i Cabo San Lucas.

En video, som Daily Mail er i besiddelse af, viser Dana White sige noget til Anne, der reagerede med en lussing. Derefter slog Dana White igen, før de blev splittet op.

- Min hustru og jeg var ude for at feste. Desværre skete det her, forklarer han til TMZ.

- Jeg er en mand, der altid har sagt, der ikke er nogen undskyldning for at slå en kvinde, og nu sidder jeg her på TMZ og taler om det.

- Folk kommer til at have deres mening, og deres mening er rigtig. Du må aldrig slå en kvinde.

Dana og Anne White har været gift i 26 år - siden 1996. Sammen har de tre børn, og ifølge Anne har han aldrig opført sig på den måde før.

- Det er ikke hans karakter. Og det er endda en underdrivelse, siger hun.

- Desværre drak vi begge to for meget nytårsaften, og tingene løb løbsk. Som familie har vi talt det igennem og undskyldt til hinanden.

Dana White har været præsident for UFC siden 2001. Ved siden af er han en succesfuld forretningsmand.

Ifølge Celebrity Net Worth har han en formue på cirka 3,5 milliarder kroner.

Den næste UFC-begivenhed finder sted i Las Vegas 14. januar.