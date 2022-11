Midt i UFC-mørket: Vild sms tikkede ind

Midt i skuffelsen over UFC-nederlaget til Grant Dawson blev Mark O. Madsen opmuntret af en sms, der tikkede ind kort tid efter kampen

Efter sit første UFC-nederlag i karrieren natten til søndag var Mark O. Madsen naturligvis en skuffet mand.

Men kort tid efter kampen tikkede en besked ind, der trods alt hjalp en smule på humøret.

- Min træner og jeg sidder oppe på værelset i en selvfølgelig meget skuffet tilstand, fortæller Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

- Og så tikker den her sms ind. En af vores bekendte her fra Arizona har lavet et gamble på Bare Knuckle Fighting Championship. Han har smidt 5.000 dollars på 12 kampe, som han skulle ramme rigtigt.

- Og den ramte han rigtigt her i lørdags. Så han vekslede 5.000 dollars til 5 millioner.

I danske kroner svarer det til at konvertere 37.000 til 37 millioner - et odds, der sikrede pengene tusinde gange igen.

Foto: Arkiv

Ved siden af UFC-karrieren er Mark O. Madsen selv betting-ekspert inden for UFC på en stor amerikansk betting-side.

Han har dog aldrig selv hevet så vildt et odds i land.

- Det er ret vildt gamblet. MMA er enormt uforudsigeligt. Det er virkelig voldsomt at ramme rigtigt på 12 kampe, siger Mark O, der tydeligvis er imponeret over vennens bet.

- Jeg var lidt fraværende på grund af skuffelsen, da vi sad der på værelset, men midt i mørket kan det da godt glæde mig, at det er gået ham godt. Jeg har skam også skrevet tillykke.

