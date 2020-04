MMA-babe i nøgen aftentræning

UFC-stjernen Paige VanZant gav onsdag aften et indblik i, hvordan en aftentræning kan se ud, når hun er i selskab med sin mand derhjemme

Coronavirussen har med et ændret træningsvanerne for folk verden over.

Med træningscentrenes nedlukning har sportsudøvere måtte ty til at træne derhjemme.

Det gælder også for UFC-stjernen Paige VanZant, der lever af at slå løs på sin modstander i oktagonen.

Onsdag aften delte hun et øjebliksbillede fra sit træningslokale derhjemme, hvor hun træner med sin bedre halvdel, Austin Vanderford, som vor herre har skabt dem.

Du læste rigtigt.

De har nemlig ikke en trevl tøj på kroppen.

Se billedet herunder

Parret dyrker begge to MMA på professionelt plan, og de ser ikke ud til at kede sig under nedlukningen af USA.

Derimod udnytter de tiden til at komme i form og interagere med deres fans verden over på de sociale medier.

Her er det ikke meget, de overlader til fantasien.

Den 26-årige VanZant har ikke været i buret siden 20. januar 2019, så hun har noget at arbejde hen imod.

Ved den lejlighed vandt den hårdføre dame i anden runde på en submission.

Hun har i sin karriere kæmpet 12 kampe, hvor hun har vundet otte og tabt tre.

Sådan kan Paige Vanzant (th red.) også se ud, når hun kæmper for UFC. Foto: Anne-Marie Sorvin/ritzau Scanpix

